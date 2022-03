A OMS afirmou ter confirmado 10 mortes em ataques a instalações de saúde e a ambulâncias desde que os combates começaram. Não ficou claro se os números incluíam o ataque de quarta-feira a uma maternidade em Mariupol.

Guerra da Ucrânia

ONU condena ataque a hospital em Mariupol. OMS já confirmou 18 ataques a unidades de saúde

A OMS afirmou ter confirmado 10 mortes em ataques a instalações de saúde e a ambulâncias desde que os combates começaram. Não ficou claro se os números incluíam o ataque de quarta-feira a uma maternidade em Mariupol.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou esta quarta-feira à noite o bombardeamento a um hospital em Mariupol, onde estavam localizadas maternidades e alas pediátricas, considerando-o “horrível” e pedindo o fim da “violência sem sentido”.

“Os civis estão a pagar o preço mais alto por uma guerra que não tem nada a ver com eles. Esta violência sem sentido deve parar. Acabem com derramamento de sangue agora”, afirmou António Guterres numa pequena mensagem publicada no Twitter.

Também a diretora executiva da Unicef, Catherine Russell, disse estar “horrorizada” pelo ataque à unidade hospitalar.

Catherine Russel destacou que o bombardeamento deixou crianças e mulheres em trabalho de parto sob os escombros do edifício.

A líder do Fundo das Nações Unidas para a Infância disse ainda que o ataque “ressalta o terrível preço” que a guerra “está a provocar às crianças e famílias da Ucrânia”.

Três pessoas morreram no ataque que atingiu hospital pediátrico em Mariupol Três pessoas, incluindo uma criança, morreram no bombardeamento russo, informaram as autoridades daquela cidade.

“Em menos de duas semanas, pelo menos 37 crianças foram mortas e 50 feridas, enquanto mais de um milhões de crianças fugiram da Ucrânia para países vizinhos”, observou.

Organização Mundial da Saúde (OMS) também condenou o ataque contra o hospital pediátrico, repetindo o seu apelo a uma resolução pacífica do conflito.

“Estamos cientes de relatos perturbadores de um ataque a uma maternidade em Mariupol. A OMS condena inequivocamente qualquer ato de violência contra unidades de saúde e seus pacientes”, lamentou no Twitter o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segundo as autoridades ucranianas, pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, morreram no bombardeamento russo que atingiu o hospital pediátrico em Mariupol.

“Três pessoas morreram, incluindo uma menina”, disse o município numa informação divulgada no Telegram. O relatório publicado no dia anterior pelas autoridades dava conta de 17 pessoas feridas.

Esta quarta-feira à noite a Organização Mundial de Saúde (OMS) registou 18 ataques a instalações médicas desde que a invasão russa começou, há duas semanas.

14º dia. Milhares de mortes e um rastro de grande destruição Além dos exilados. Mais de dois milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia para procurar refúgio no estrangeiro, principalmente na Polónia. A Europa espera receber cinco milhões de refugiados.

A OMS afirmou ter confirmado 10 mortes em ataques a instalações de saúde e a ambulâncias desde que os combates começaram. Não ficou, no entanto, claro se os números incluíam o ataque de quarta-feira em Mariupol.

O ataque aéreo russo a uma maternidade e hospital pediátrico na cidade portuária de Mariupol - que feriu mulheres que se encontravam em trabalho de parto e soterrou crianças nos escombros - e o bombardeamento de dois hospitais numa cidade a oeste de Kiev são os casos mais recentes.

"Um crime de guerra", acusam as autoridades ucranianas

"Hoje a Rússia cometeu um enorme crime", disse Volodymir Nikulin, um alto funcionário da polícia regional, de pé nas ruínas. "É um crime de guerra sem qualquer justificação", acrescentou.

Cessar-fogo para retirada de civis em Mariupol voltou a ser adiado A Câmara Municipal de Mariupol tinha anunciado hoje uma nova tentativa de retirada de civis a partir das 12h locais, depois de no sábado ter sido impossível abrir o corredor humanitário acordado com a Rússia.

Em Jitomir, uma cidade de 260.000 habitantes, a oeste de Kiev, dois hospitais foram bombardeados, mas sem registo de feridos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o ataque em Mariupol aprisionou crianças e outros sob os escombros.

"Um hospital para crianças. Uma maternidade. Como é que eles ameaçaram a Federação Russa?" perguntou Zelensky. "Que tipo de país é este, a Federação Russa, que tem medo dos hospitais, medo das maternidades, e os destrói?", enfatizou.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

(Com Lusa)

