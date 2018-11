ONU alerta para risco de extinção da Humanidade

"O mundo tem dois anos para tomar medidas sérias sobre a destruição da biodiversidade", diz Cristiana Palmer, responsável da instituição nesta área.

Se não forem tomadas medidas sérias que coloquem um ponto final na destruição da biodiversidade do planeta, a Humanidade enfrenta sérios riscos de ser a primeira espécie a documentar a sua própria extinção. O alerta é de Cristiana Palmer, responsável das Nações Unidas para o setor, antes de uma conferência sobre o colapso dos ecossistemas.

Em declarações ao jornal The Guardian, Palmer, diretora executiva da Convenção de Diversidade Biológica da ONU, sublinha que "a perda da biodiversidade é um assassino silencioso, diferente das alterações climáticas, algo cujo impacto as pessoas sentem todos os dias. Com a biodiversidade não é tão claro, mas, no momento em que se dá por isso, pode já ser demasiado tarde". É por isso que a responsável pede que "as populações sejam mais exigentes com os seus governos, pressionando para que sejam mais ambiciosos nas metas e nos prazos para inversão do caminho de destruição seguido até aqui".



A publicação britânica relata que "os 196 países integrantes dessa convenção vão reunir-se este mês em Sharm el Sheikh, no Egito, para que sejam discutidos novos enquadramentos quanto ao controlo dos ecossistemas e da vida selvagem", primeiro passo para "negociações que devem culminar num novo acordo à escala global em 2020".

Tendo falhado os acordos de 2002 e 2010 sobre a biodiversidade, a urgência de medidas concretas é ainda maior. Há oito anos, "embora muitos países se comprometessem a respeitar o mundo animal, garantir a pesca sustentável e alargar de 10 para 17% de todo o terreno no planeta a área de reservas naturais", isso não foi respeitado em demasiados casos e as perdas agravaram-se.



Na semana passada, um relatório da associação ambientalista WWF já avisava que a ação humana destruíra 60% dos seus animais selvagens desde 1970.











