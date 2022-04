"Não se faz buscas de pessoas com algoritmos. É preciso ir porta a porta, destroço a destroço", explicou o diretor da organização.

Guerra na Ucrânia

ONG reuniu três mil crianças desaparecidas na Ucrânia com as famílias

O diretor da Plataforma de Busca 911, uma organização não-governamental ucraniana que procura encontrar desaparecidos e promover a reunião familiar, disse à Lusa que já foram resgatadas três mil crianças desde o início da guerra.

Alexander Sopylnyk explicou que a organização, que junta sete mil voluntários, começou por identificar crianças sem família e depois tentar juntá-las a familiares.

"Não se faz buscas de pessoas com algoritmos. É preciso ir porta a porta, destroço a destroço", explicou. "Identificamos crianças e depois fazemos pesquisas em bases de dados ou através das nossas redes".

No entanto, com a guerra, há mais casos de situações em fragilidade – idosos, doentes – que também estão a merecer o apoio da organização, que começou a sua atividade em 2014, após a invasão russa da Crimeia (sul) e a revolta independentista em Donbass (parte das províncias de Donetsk e Lughansk, com apoio militar de Moscovo).

"Havia crianças desaparecidas e tentámos reunir as pessoas. E depois fizemos, ao longo do tempo, muito trabalho de apoio, até relacionado com tráfico de pessoas", disse o diretor.

Após a invasão, "num mês, conseguimos encontrar três mil crianças e reuni-las com as famílias”, sendo que muitos dos casos aconteceram em zonas de fortes combates, como Mariupol, Kharkiv ou Severdonetsk, com custos humanos para a organização. "Em Mariupol tínhamos 12 voluntários, sobreviveram apenas três", lembra, emocionado.





