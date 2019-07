ONG diz que mais de 250 presos políticos foram torturados na Venezuela

O campeão mundial de jet ski francês Franky Zapata voou com uma espingarda na mão várias dezenas de metros acima dos Campos Elíseos no "Flyboard Air", uma máquina de sua invenção. Esta plataforma voadora, impulsionada por cinco motores a jato, tem interesse para as forças especiais francesas, que a consideram ter "potencial para ser utilizada em operações especiais em áreas urbanas".