Trata-se do segundo resgate do dia e do quarto em três dias, já que, apenas algumas horas antes, o Sea Watch já tinha salvado 73 pessoas que viajavam num bote à deriva que se estava a esvaziar.

ONG alemã Sea-Watch socorre mais 97 migrantes no Mediterrâneo Central

Trata-se do segundo resgate do dia e do quarto em três dias, já que, apenas algumas horas antes, o Sea Watch já tinha salvado 73 pessoas que viajavam num bote à deriva que se estava a esvaziar.

A Organização Não Governamental (ONG) alemã Sea Watch anunciou este domingo ter resgatado mais 97 pessoas numa segunda operação de salvamento no Mediterrâneo Central, elevando para 317 os migrantes a bordo do seu navio.

"Segunda intervenção hoje: 97 pessoas resgatadas. # SeaWatch3 resgatou um barco de madeira em perigo. Após quatro intervenções em três dias, 317 pessoas estão a bordo", disse a ONG na rede social Twitter, acrescentando ter, entretanto, avistado mais quatro embarcações em perigo.

Nesta sexta-feira, o Sea Watch 3 tinha resgatado outras 102 pessoas que viajavam em condições semelhantes e, no dia anterior, tinha salvado outros 45 migrantes.

No total, o navio da ONG acolhe agora 317 pessoas, incluindo muitos menores de idade, a maioria deles sozinhos e que receberam "tratamento, em muitos casos, a queimaduras por gasolina".

“Quatro outros barcos em perigo foram avistados pelo #Moonbird na área”, acrescenta a ONG na sua conta no Twitter, numa referência ao seu avião de reconhecimento para resgate de migrantes.

Por outro lado, 46 migrantes argelinos, a maioria deles muito jovens, chegaram à Sardenha nas últimas horas em três pequenos barcos, que foram escoltados pelas autoridades, segundo os media locais.

Em 2020, mais de 1.200 migrantes morreram no Mar Mediterrâneo, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

