De acordo com os media norte-americanos, o atacante tencionava amarrar Paul Pelosi, de 82 anos, e mantê-lo refém até à chegada da Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA.

"Onde está Nancy?'. Agressor de Pelosi proferiu o mesmo grito do ataque ao Capitólio

AFP De acordo com os media norte-americanos, o atacante tencionava amarrar Paul Pelosi, de 82 anos, e mantê-lo refém até à chegada da Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA.

Paul Pelosi, marido de Nancy Pelosi, foi operado com sucesso na sexta-feira após ter sido atacado com um martelo na sua casa em São Francisco por um homem de 42 anos, identificado como Davis Depape.

"O Sr. Pelosi foi internado no Hospital Geral Zuckerberg em São Francisco, onde foi submetido a uma cirurgia bem sucedida para reparar uma fractura craniana e lesões graves no braço e mãos direitas. Os seus médicos esperam uma recuperação total", disse Drew Hammill, porta-voz da Presidente da Câmara Nancy Pelosi, numa declaração.

Paul Pelosi, 82 anos, foi atacado ao início da manhã de quinta-feira na sua casa no bairro de San Francisco em Pacific Heights, no que parece ser um ataque de motivação política. Depape, 42 anos, estava à procura do político democrata.

"Onde está Nancy? Onde está Nancy?" gritou o atacante ao aparecer na casa, perguntando pela mulher que é a terceira maior figura de autoridade da América atrás do presidente e vice-presidente.

Marido de Nancy Pelosi foi atacado com um martelo, em sua casa, na passada quinta-feira. AFP

Na nova declaração, Hammill confirma que o agressor "agiu com força e ameaçou matá-lo enquanto exigia ver o Presidente da Câmara", um ponto que não tinha deixado claro na sua primeira nota.

"Nancy Pelosi a sua família estão gratos pelo apoio e orações de amigos, eleitores e pessoas de todo o país. A família Pelosi está imensamente grata a toda a equipa médica do Sr. Pelosi e aos agentes da lei que responderam ao assalto", acrescentou a nova declaração.

O Chefe da Polícia de São Francisco William Scott apareceu novamente na sexta-feira à noite para fornecer detalhes adicionais sobre o assalto. Scott disse estar em posição de dizer que o ataque foi "intencional, não aleatório", mas recusou-se a acrescentar mais informação "Não estamos no ponto em que podemos dizer que o motivo foi político".

De acordo com relatos dos media norte-americanos, Depape tencionava amarrar Pelosi e mantê-lo refém até à chegada da sua mulher a casa. O atacante partilhou teorias de conspiração na sua conta do Facebook sobre vacinas e espalhou o embuste de que foi Donald Trump quem ganhou as eleições presidenciais de 2020 e não Joe Biden.

Numerosos outros políticos republicanos expressaram a sua condenação e pesar pelo ataque, incluindo Mitch McConnell, o líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes que aspira suceder a Pelosi no seu posto após as eleições legislativas de 8 de Novembro.

"Horrorizado e enojado com as notícias de que Paul Pelosi foi agredido na sua casa, ontem à noite. Fico contente por saber que Paul está a caminho de uma recuperação total e que as forças da lei, incluindo a nossa Polícia do Capitólio, estão a tratar do caso", tuitou McConnell.

O Presidente dos EUA Joe Biden disse na sexta-feira à noite num comício de campanha na Pensilvânia que o ataque foi "desprezível" e recordou que o grito do atacante - "Onde está Nancy?" - foi o mesmo proferido pelos manifestantes que invadiram o Capitólio a 6 de Janeiro de 2021 para tentar impedir que a vitória eleitoral de Joe Biden fosse certificada.

"Já chega", disse Biden. "Todas as pessoas de boa fé precisam de se erguer clara e inequivocamente contra a violência na nossa política, independentemente da sua posição", acrescentou.

Foi Paul Pelosi quem chamou o 911

Foi Pelosi quem chamou o 911 para assistência policial, disse o chefe da polícia de São Francisco na sexta-feira à noite. Segundo o seu relato, quando os oficiais chegaram a casa, Depape e Paul Pelosi estavam a lutar pelo controlo de um martelo e o agressor agrediu o marido de Nancy Pelosi.

"Os nossos agentes atacaram imediatamente o suspeito, desarmaram-no, detiveram-no, pediram reforços de emergência e prestaram assistência médica", disse Scott.

A área foi isolada todo o dia, mas as imagens aéreas mostram uma janela da casa de Pelosi partida. Apesar de todas as indicações, a polícia tem até agora recusado comentar a motivação política do ataque, que ocorre apenas 11 dias antes da data oficial das eleições legislativas de 8 de novembro, embora a votação antecipada já tenha começado na maioria dos Estados e mais de 18 milhões de cidadãos já tenham exercido o seu direito de voto.

As autoridades receiam mais violência relacionada com as eleições. Cidadãos armados em farda militar têm aparecido nas proximidades de algumas mesas de voto de forma intimidante.

