Onda de emoção em Marrocos e no mundo após a morte do pequeno Rayan

AFP O Papa Francisco, visivelmente emocionado, saudou “todo o povo (marroquino) que se uniu para salvar Rayan”, durante a oração do Angelus celebrada no Vaticano.

Choque e tristeza. Uma onda de emoção em Marrocos e no mundo acompanhou a trágica morte do pequeno Rayan, encurralado por cinco dias no fundo de um poço numa aldeia pobre do norte de Marrocos, um drama humano amplificado pelas redes sociais. “O funeral será amanhã (segunda-feira)”, disse à AFP Abderrahim Bouazza, deputado da província de Chefchaouen. Nenhuma informação oficial foi revelada sobre uma eventual autópsia.

O corpo do menino de cinco anos foi levado para o hospital militar de Rabat, confirmou um primo à AFP. "O mundo está de luto por Rayan... A queda de uma criança lembrou ao mundo inteiro os valores da humanidade", comentou o site da televisão pública SNRT.

O Papa Francisco, visivelmente emocionado, saudou “todo o povo (marroquino) que se uniu para salvar Rayan”, durante a oração do Angelus celebrada no Vaticano. “Eles tentaram de tudo, infelizmente Rayan não sobreviveu. Mas que exemplo! Obrigado a essas pessoas por este testemunho”, disse Francisco.

"Os nossos corações partiram-se ontem à noite”, reagiu o presidente israelita Isaac Herzog, cujo país tem uma aliança militar com Marrocos, também neste domingo.

"Tragédia"

Sinal da intensa emoção causada pela tragédia, foi a Casa Real de Marrocos que anunciou a morte da criança na noite de sábado. O próprio rei Mohammed VI ligou para os pais de Rayan para prestar as suas condolências.

“Agradecemos a Sua Majestade o Rei, às autoridades e a todos aqueles que nos ajudaram. Que Deus seja louvado, que Ele tenha misericórdia dos mortos”, disse o pai, Khaled Aourram, na noite de sábado.

Em Rabat, a capital do reino, os habitantes estão em choque. “É uma tragédia, vamos rezar para que a alma dele (Rayan) descanse em paz. Desejamos aos seus pais e a toda a sua família paciência e conforto”, resume um habitante.

"Tocou-nos porque também temos filhos e esperávamos que ele sobrevivesse", acrescenta uma mulher.

Todos prestam homenagem aos esforços dos socorristas. A corrida de cinco dias contra o tempo foi acompanhada ao vivo por inúmeros internautas. E assim que a morte foi anunciada, as homenagens nas redes sociais chegaram de todo o mundo, da vizinha e rival Argélia à França ou Estados Unidos, e em todos os idiomas.

“Venceu onde os líderes e os media falharam. Uniu as pessoas à sua volta”, podia ler-se nas redes sociais.

Últimos metros do túnel foram cavados à mão

Rayan caiu acidentalmente na terça-feira num poço seco de 32 metros, estreito e de difícil acesso, cavado perto da casa da família na aldeia de Ighrane, na província de Chefchaouen (norte de Marrocos).

Os socorristas conseguiram cavar um túvel, avançando depois centímetro a centímetro, cavando à mão para evitar qualquer deslizamento de terra. Até sexta-feira, os socorristas tentaram enviar oxigénio e água através de tubos e garrafas para Rayan, sem certeza de que o menino pudesse usá-los.

Milhares de pessoas acorreram ao local em sinal de solidariedade e acamparam junto ao poço, na área montanhosa do Rif, a quase 700 metros de altitude. À medida que o resgate se aproximava do fim, no sábado à noite, uma atmosfera febril invadiu a zona, com a multidão a orar e a cantar.

Um trabalhador voluntário, Ali Sahraoui, de cinquenta anos e que cavou a terra com as mãos durante a operação de resgate, tornou-se um “herói” nas redes sociais.

Rayan foi ele mesmo um herói. Acabaria por não sobreviver.