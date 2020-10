Para o organismo internacional, nem a transmissão intra-familiar, nem o comportamento dos jovens "justifica" a elevada transmissão do coronavírus em Espanha.

OMS reconhece que não entende por que é Espanha o país europeu com mais infetados

Para o organismo internacional, nem a transmissão intra-familiar, nem o comportamento dos jovens "justifica" a elevada transmissão do coronavírus em Espanha.

A diretora do Departamento de Saúde Pública e Ambiente da Organização Mundial de Saúde (OMS), Maria Neira, reconheceu que a agência tem vindo a analisar a situação em Espanha há semanas e que não compreende as razões pelas quais é o país da Europa com maior incidência de covid-19.

Num discurso por vídeoconferência no Fórum da Nova Economia, explicou que Espanha é atualmente o país com as medidas "mais restritivas", uma vez que, por exemplo, o uso de máscaras é obrigatório, incluindo em espaços fechados, em comparação com outros países onde a regulamentação tem sido um pouco "mais relaxada" e a situação epidemiológica "melhor".

Simultaneamente, Neira analisou o comportamento da sociedade espanhola durante a pandemia, assegurando que nem a transmissão intra-familiar nem o comportamento dos jovens "justifica" a elevada transmissão do coronavírus em Espanha. "É verdade que houve um relaxamento dos jovens e das festas, mas isso não justifica toda a situação em que o país se encontra atualmente, uma vez que em Itália os jovens também tiveram festas, em França ou mesmo na Suíça", afirmou.

No entanto, a dirigente da OMS salientou a importância de melhorar a sensibilização dos cidadãos espanhóis, especialmente dos jovens, bem como de analisar a situação dos Cuidados Primários, e o rastreio que aí é feito, a fim de detetar as fraquezas que possam ter e "corrigi-las".

"É também necessário rever o plano de deteção, rastreio de contactos, isolamento e quarentena e assegurar um acompanhamento. Se faltarem detetores, teremos de colocar detetores, e se algo tiver de ser corrigido, teremos de o fazer", enfatizou.

Neste sentido, Neira assegurou que o gabinete da OMS na Europa tem contactos "muito regulares" tanto com o ministro da Saúde, Salvador Illa, como com o Diretor-Geral do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências de Saúde, Fernando Simón.

