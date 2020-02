Especialistas do organismo internacional de saúde afirmam que, provavelmente, haverá epidemias em vários países, mas que poderão ser contidas com planos de contingência próprios.

Mundo 2 min.

OMS pede ao mundo que se prepare para "potencial pandemia" de coronavírus

Apesar da percentagem de mortos por infeção de coronavírus se situar entre 2% e 4% em Wuhan, na China, epicentro do surto, e no resto do mundo ser 0,7%, a rapidez com que a infeção se está a espalhar em países como a Itália e o Irão levou esta segunda-feira, 24 de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde a avisar que o mundo se deve preparar para uma "potencial pandemia".

"Temos que fazer todos os possíveis para nos prepararmos para uma potencial pandemia", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segundo a organização da ONU, a situação que é hoje conhecida pode tornar-se maior.

"Não podemos paralisar o mundo e não é realista dizer que se pode impedir a transmissão entre países. Provavelmente, haverá epidemias em vários, mas poderão ser contidas", explicou Michael Ryan, director do programa de emergências da OMS.

Por sua vez, o diretor do organismo internacional acrescentou que "cada país tem de fazer o seu próprio plano de contenção de risco" e deixou algumas medidas que devem ser seguidas. "As prioridades são proteger os profissionais de saúde, que as comunidades se mobilizem para tomarem cuidados especiais com os mais velhos e com os que sofrem de doenças crónicas [representam mais de 80% dos casos mortais] e proteger os países mais vulneráveis contendo a epidemia, aqueles que o podem fazer", sublinhou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Medidas tomadas pela China terão evitado centenas de milhares de casos



As medidas tomadas pela China para tentar conter a propagação do novo coronavírus Covid-19, “provavelmente evitaram centenas de milhares de casos” no país, afirmou hoje o enviado da Organização Mundial de Saúde (OMS), Bruce Aylward, citado pela agência Lusa.

“A redução dos casos que estamos a ver é real. Podemos dizer, com confiança, que estão a baixar de verdade”, disse o médico canadiano numa conferência de imprensa realizada em Pequim, na qual apresentou as conclusões da missão da OMS que liderou no terreno.

A missão começou há duas semanas, quando cerca de 20 peritos internacionais liderados por Aylward chegaram à China para se juntarem aos colegas chineses para estudar a epidemia e avaliar as medidas tomadas pelo governo chinês.

“São provavelmente as medidas de contenção de doenças mais ambiciosas, ágeis e agressivas da história”, indicou o médico, acrescentando que “não há dúvidas de que a atitude da China, perante esta nova patologia respiratória, mudou o rumo do que era, e continua a ser, uma epidemia que se expandia rapidamente e era mortal”.

AT com agências