OMS incentiva os países ricos a doar as vacinas em vez de vacinarem as crianças

A Organização Mundial da Saúde (OMS) solicitou aos países ricos esta sexta-feira que repensem os planos de vacinar as crianças e, em vez disso, distribuam as vacinas contra a covid-19 através do projecto COVAX aos países mais pobres.

O Director Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também afirmou que o segundo ano da pandemia foi mais mortal do que o primeiro, sendo a Índia uma grande preocupação.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, soou o alarme sobre a rápida disseminação do coronavírus pela zona mais interior da Índia esta sexta-feira, quando a contagem oficial de infeções ultrapassou os 24 milhões e mais de 4000 pessoas morreram pelo terceiro dia consecutivo.

