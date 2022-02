OMS exorta países ricos a pagar 14 mil milhões para combater a pandemia

A Organização Mundial de Saúde alerta para “uma crise na distribuição das vacinas” que tem que ser resolvida com urgência. Num mundo globalizado, caso não haja uma distribuição mais igualitária de vacinas por todo o planeta, dificilmente se alcançará a tão desejada “imunidade de grupo” que poderá acabar com a pandemia da covid-19. Mas há uma crise humanitária que está a preocupar o mundo. A saída atabalhoada dos EUA do Afeganistão deixou o país num descalabro prestes a transformar-se numa catástrofe humanitária. Ontem, as últimas forças norte-americanas saíram do território, dando assim por terminada a sua guerra mais longa. Mas afinal para que é que serviram os vinte anos em que lá estiveram e os 2,3 mil milhões de dólares que lá gastaram, durante vinte anos?