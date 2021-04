A organização chamou ainda a atenção para os riscos associados ao aumento da mobilidade e das reuniões familiares durante esta época festiva.

OMS considera "inaceitavelmente lento" o ritmo de vacinação na Europa

A Organização Mundial de Saúde (OMS) descreveu na quarta-feira como "inaceitavelmente lento" o ritmo da vacinação contra o coronavírus na Europa, ao mesmo tempo que instou as autoridades responsáveis a acelerar o processo.

Numa declaração, a agência alerta para o aumento que a transmissão da covid-19 experimentou esta semana na maioria dos países da região, com 1,6 milhões de novos positivos e cerca de 24 mil mortes. Assim, se "há apenas cinco semanas atrás, o número semanal de novos casos na Europa tinha caído para menos de um milhão", agora a situação é "mais preocupante do que temos visto em vários meses", salientou Dorit Nitzan, o diretor regional das Emergências para a Europa da OMS, que também chamou a atenção para os riscos associados ao aumento da mobilidade e das reuniões familiares durante esta época festiva.

O risco é também aumentado pela variante B.1.1.7 do coronavírus, que foi detetada pela primeira vez no Reino Unido e que agora se tornou "predominante" na região. "Como esta variante é mais transmissível e pode aumentar o risco de hospitalização, tem um maior impacto na saúde pública e são necessárias ações adicionais para a controlar", sublinha a organização.

A OMS salienta que, a nível regional, os novos casos estão a aumentar em todos os grupos etários exceto as pessoas com 80 anos ou mais, um reflexo dos primeiros sinais do impacto da vacinação.

Neste sentido, o director regional da OMS para a Europa, Henri P. Kluge, recorda que as vacinas "representam a nossa melhor saída para esta pandemia", porque "não só funcionam", mas também "são muito eficazes na prevenção de infeções". "No entanto, a implantação destas vacinas é inaceitavelmente lenta. E enquanto a cobertura permanecer baixa, devemos aplicar as mesmas medidas sociais e de saúde pública que aplicámos no passado para compensar os atrasos no calendário", alertou Kluge, que sublinhou a importância de "acelerar o processo, aumentando o fabrico, reduzindo as barreiras à administração de vacinas e utilizando todos os frascos agora disponíveis".

De acordo com estimativas da OMS, até à data, apenas 10% da população da região recebeu uma dose de vacina e 4% completou as duas doses..

Ao mesmo tempo, testes alargados, isolamento, rastreio de contactos, quarentena e sequenciação genética "são os instrumentos básicos de saúde pública que devem ser utilizados e continuamente reforçados", destaca a declaração, acrescentando que a vacinação, juntamente com a implementação destas medidas, "acabará por trazer um fim à pandemia".

