OMS anuncia novo surto de ébola na República Democrática do Congo

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde deu a conhecer a notícia no Twitter.

"Foi detetado um novo surto de ébola na parte ocidental da República Democrática do Congo, perto de Mbandaka, na província de Équateur", afirmou esta segunda-feira o director-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sua conta do Twitter.

De acordo com o responsável da OMS, o Ministério congolês da Saúde identificou seis casos de ébola, quatro dos quais acabaram por ser fatais. Adhanom Ghebreyesus sublinhou que este surto se dá quando a República Democrática do Congo se encontra na fase final da sua luta contra o vírus no leste do país, ao mesmo tempo que combate a pandemia de covid-19 e "o maior surto de sarampo do mundo".

Há quase dois anos que a República Democrática do Congo tenta travar o ébola perto das suas fronteiras a leste com o Ruanda e o Uganda, uma crise sanitária que já matou mais de 2200 pessoas numa zona onde não foram detetados novos casos em mais de um mês.

