OMS afirma que vacina russa é "segura e eficaz"

Entretanto, investigadores russos avançam para terceira vacina que terá 3.000 voluntários na fase de testes.

O diretor regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa, Hans Kluge, agradeceu a Moscovo na segunda-feira pelo desenvolvimento da vacina russa contra o coronavírus. "A OMS aprecia muito os esforços da Rússia no campo do desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19. É segura e eficaz", destacou Kluge após uma reunião com o ministro russo da Saúde, Mikhail Murashko.

No mesmo dia, o titular russo da Saúde deu luz verde para os ensaios clínicos de outra vacina contra o coronavírus, desenvolvida pelo Centro Científico Federal de Investigação e Desenvolvimento de Drogas Imunobiológicas da Academia de Ciências da Rússia.

De acordo com a RT, o ministério especificou que os testes "vão começar em breve" nas cidades russas de Kirov, São Petersburgo e Novosibirsk onde se espera a participação de mais de 3.000 voluntários, o que corresponde aos requisitos da OMS e dos reguladores internacionais.

Países mais ricos já reservaram metade das futuras doses de vacinas Um grupo de países ricos, que representam 13% da população mundial, já adquiriu metade das futuras doses de vacina contra a covid-19 em estudo, indicou um relatório da organização não-governamental (ONG) Oxfam.

"Esperamos concluir os ensaios clínicos em novembro deste ano", afirmou Aidar Ishmukhamethov, diretor-geral deste centro que é atualmente uma das instituições científicas de vanguarda no campo da virologia médica.

A vacina deste centro é a terceira a entrar em ensaios clínicos na Rússia. A primeira, Sputnik V, desenvolvida pelo centro Gamaleya, já foi registada e encontra-se na terceira fase de ensaios clínicos. A segunda, desenvolvida pelo Centro de Investigação Estatal Russo de Virologia e Biotecnologia Véktor, está nos momentos finais dos ensaios da fase 2.

