Estados Unidos da América foram o país mais afetados, com o pico de casos da nova variante a causar inúmeras baixas nas tripulações de várias companhia aéreas.

Omicron provoca caos aéreo. Mais de oito mil voos cancelados no fim de semana de Natal

Estados Unidos da América foram o país mais afetados, com o pico de casos da nova variante a causar inúmeras baixas nas tripulações de várias companhia aéreas.

Mais de oito mil voos foram cancelados, em todo o mundo, durante o fim-de-semana de Natal. Segundo a AFP, entre ligações internacionais e domésticas, foram cancelados 8.300 voos. Além destes cancelamentos, dezenas de milhares de voos foram adiados entre sexta-feira e domingo, face à propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2, Omicron, segundo dados do site FlightAware, citados pela AFP.

As interrupções continuam esta segunda-feira, com mais de 2.100 voos já cancelados até ao meio-dia, e não se espera que melhorem na terça-feira, uma vez que mais de 700 voos já foram cancelados, de acordo com os dados daquele site especializado. Na origem destes cancelamentos está a redução das tripulações de voo devido ao impacto da nova variante no aumento de novos casos, um pouco por todo o mundo. Entre contágios e isolamentos profiláticos ó número de baixas entre pilotos, assistentes e outro pessoal de bordo, devido ao SARS-CoV-2 levou ao cancelamento de voos em vários pontos globo, atingindo grandes companhias aéreas como a Lufthansa, Delta, United Airlines, JetBlue ou British Airways.

Quase 4.500 voos cancelados neste Natal Muitas companhias aéreas atribuem à nova variante Omicron esta quebra nas viagens.

Os Estados Unidos foram um dos países mais afetados, com 2.800 cancelamentos de voos, no país, durante o fim-de-semana de Natal.

"O pico dos casos Omicron em todo o país [EUA], esta semana teve um impacto direto nas nossas tripulações e nas pessoas que gerem as nossas operações", disse a United Airlines, que cancelou 439 voos, só entre sexta e sábado, 10% do total programado. A Delta Airlines, por sua vez, cancelou 470 voos, nos mesmos dias.

O fim de semana de cancelamentos teve reflexos na cotação em bolsa destas duas companhias. Esta segunda-feira de manhã, as ações da United Airlines estavam a cair 2,2% enquanto a Delta Air Lines Inc. perdia 1,3% e a American Airlines Group Inc. 1,7%.

Na Europa o cenário não foi muito diferente, com as companhias Lufthansa, British Airways e SAS a terem de cancelar grande parte dos voos programados.

As companhias aéreas China Eastern e Air China cancelaram, respetivamente, 418 voos (20% do seu plano de voo) e 196 voos (17% das partidas), segundo a atualização feita pelo site FlightAware e a que a AFP teve acesso.

As mesmas fontes referem que as companhias indonésias Lion Air e Batik Air cancelaram 23% e 28% dos seus planos de voo.

Portugal afetado, com vários cancelamentos na TAP

Segundo a agência Lusa, também em Portugal se sentiram os efeitos da Omicron nos cancelamentos de ligações aéreas. Nos dados do ‘site’ da ANA, relativos ao Aeroporto de Lisboa, contabilizaram-se só ontem nove voos cancelados nas chegadas, oito da TAP e um da Orbest, e 11 nas partidas, todos da transportadora aérea portuguesa.

Por sua vez, no sábado já tinham sido registados nove voos cancelados nas partidas do Aeroporto Humberto Delgado, sete dos quais da TAP, e 10 nas chegadas, oito da TAP.

Na sexta-feira, tinham-se verificado nove voos cancelados nas chegadas e 10 nas partidas. Desde total, 17 pertenciam à TAP e os restantes à Transavia.

O Natal que a pandemia permitiu Pelo segundo ano consecutivo, o período de Natal e Ano Novo está condicionado por um aumento de casos da covid-19 em todo o mundo.

A partir do início da tarde desta segunda-feira quase todos os voos cancelados (11), entre chegadas e partidas do aeroporto de Lisboa, eram da TAP.

No que diz respeito ao Aeroporto do Porto, desde o meio dia que foram anunciados cinco cancelamentos até ao final do dia, quatro respeitantes a voos da TAP, e todos nas chegadas. De acordo com o site da ANA, um dos voos da TAP (TP 2687), com partida do Luxemburgo e chegada ao Porto pelas 18h05, foi um dos cancelados.

No Findel, voos entre Luxemburgo e EUA foram os mais afetados

Segundo o site Flightradar24, no aeroporto do Luxemburgo (Findel), nas chegadas, foram cancelados 12 voos, este domingo, e 10 esta segunda-feira. Nos dois dias, as ligações canceladas eram maioritariamente provenientes dos Estados Unidos da América. No que se refere às partidas, no domingo foram cancelados sete voos, seis com destino aos EUA.

Além da covid-19, alguns dos cancelamentos ocorridos este fim de semana, um pouco por todo o mundo, também podem ser atribuídos a condições meteorológicas, encerramento de fronteiras ou imperativos comerciais, sublinha a AFP.



