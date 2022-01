O objetivo da proposta é que a partir de meados de janeiro aumente a pressão sobre os quase cinco milhões de franceses não vacinados com mais de 12 anos que deixarão de ter acesso a atividades de lazer, restaurantes e bares, feiras ou transportes públicos interregionais.

Omicron gerou "maremoto" de casos. Ministro da Sáude francês apela ao voto na vacinação obrigatória

Novo protocolo nas escolas, acirrados debates sobre o passe de vacinação no Parlamento, medidas para as empresas: no meio de uma vaga da variante Omicron, o Governo francês define o início do ano letivo e o mês de janeiro como momentos de forte vigilância.

Enquanto novas regras para tentar conter a pandemia entraram em vigor esta segunda-feira, o primeiro-ministro Jean Castex reuniu uma dúzia de ministros em Matignon para "medir e antecipar quaisquer dificuldades para garantir a continuidade dos serviços públicos" numa altura em que a explosão de novas infeções está e levar a um forte aumento de baixas médicas. Uma reunião semelhante à desta segunda-feira está já marcada para quinta-feira.

O ministro da Saúde, Olivier Véran, alertou, no entanto, que o mês de janeiro será "difícil nos hospitais", uma vez que às hospitalizações por covid se somam as outras patologias, incluindo doenças de inverno como a gripe.

Em média, nos últimos sete dias, mais de 167.000 pessoas foram infetadas com picos diários às vezes superiores a 200.000, de acordo com dados da Public Health France, publicados na noite de segunda-feira.

Numa intervenção no Parlamento, Olivier Véran sublinhou os números “vertiginosos” de novas infeções ligadas à variante Omicron, apelindo esta vaga de “maremoto”. O ministro apelou aos parlamentares que votem a favor da aprovação da vacina, um projeto de lei que demonstra “sangue frio e responsabilidade”. Os deputados estão esta noite a discutir a proposta que será apresentada ao Senado na quarta-feira e na quinta-feira em sessão parlamentar.

França reduz prazo para receber dose de reforço para quatro meses e isolamento para sete dias O prazo para obter uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 será reduzido a partir de 15 de fevereiro para um máximo de quatro meses, em vez de sete.

Há poucas dúvidas sobre a sua adoção, mas os deputados do LFI, RN e PCF votarão contra. O candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon criticou a tendência para uma “sociedade totalitária”, e Véran censurou-o por ter sido inspirado por “dois péssimos presidentes da República”, Jair Bolsonaro no Brasil e ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos.

Véran também disse esta segunda-feira que uma quarta dose da vacina virá "com rapidez suficiente para pessoas frágeis, imunocomprometidas ou muito velhas". E deixou uma nota de esperança: após quase dois anos de pandemia, e com a multiplicação das infeções por Omicron e após a vacinação, há "uma possibilidade" de que esta quinta vaga seja "a última" porque "é provável que tenhamos todos adquirido alguma forma de imunidade", disse o ministro da Saúde.