Os efeitos nos hospitais já se fazem sentir, com mais de 2.000 internamentos num só dia, segundo os dados divulgados pela Saúde Pública francesa. Mas houve aumennto sem precedentes de testes: mais de oito milhões.

Mundo 2 min.

Covid-19

Omicron. França atinge valor recorde de quase 300 mil casos diários

Lusa Os efeitos nos hospitais já se fazem sentir, com mais de 2.000 internamentos num só dia, segundo os dados divulgados pela Saúde Pública francesa. Mas houve aumennto sem precedentes de testes: mais de oito milhões.

A França registou quase 300.000 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou esta terça-feira o ministro da Saúde francês, Olivier Véran. Foram registados mais 271 mil novos casos nas últimas 24 horas e mais de 20 mil pessoas hospitalizadas devido à doença, algo que não acontecia desde maio.

O ministro da Saúde, Olivier Véran, já tinha avisado na Assembleia Nacional que o número de novos casos iria aproximar-se dos 300 mil e os dados divulgados esta noite pelas autoridades sanitárias indicam 271.686 novas infeções.

É um novo recorde no país, que continua a ver os números da pandemia a multiplicar-se nesta quinta vaga, havendo agora 20.186 pessoas internadas nos hospitais em França devido à covid-19 e, destas pessoas, 3.665 internadas nas unidades de cuidados intensivos.

“Hoje, a Saúde Pública francesa deverá anunciar um número não muito longe das 300.000 infeções nas últimas 24 horas”, um nível provavelmente recorde, afirmara Véran, ao discursar no Parlamento francês, lembrando que o recorde de casos num só dia ficou estabelecido em fins de dezembro, com cerca de 230.000 contaminados.

Os números atestam a magnitude da atual onda da epidemia com a chegada da variante Omicron, consideravelmente mais contagiosa que as anteriores, embora a sua gravidade pareça limitada.

Os efeitos nos hospitais, porém, já se fazem sentir, com mais de 2.000 internamentos num só dia, segundo os dados divulgados segunda-feira pela Saúde Pública francesa.

O aumento nos casos registados é parcialmente explicado por um número sem precedentes de testes (PCR ou antigénios), tendo, segundo Véran, atingido na semana passada os oito milhões.

Omicron gerou "maremoto" de casos. Ministro da Sáude francês apela ao voto na vacinação obrigatória O objetivo da proposta é que a partir de meados de janeiro aumente a pressão sobre os quase cinco milhões de franceses não vacinados com mais de 12 anos que deixarão de ter acesso a atividades de lazer, restaurantes e bares, feiras ou transportes públicos interregionais.

Governo francês pretendia vacinação obrigatória aprovada no Parlamento

No entanto, o aumento da epidemia é muito real, como é evidenciado pelo salto na “taxa de positividade”, a proporção de casos nas pessoas testadas, ultrapassando atualmente os 15%, perto do recorde do outono de 2020.

Se o número de contaminações o deixa “impressionado”, como assumiu Véran, o ministro insistiu na proteção conferida pela vacinação, que permanece amplamente eficaz contra as formas graves da covid-19.

“Para um paciente vacinado com reforço, são 20 os não vacinados que se encontram nas unidades de cuidados intensivos”, continuou o ministro, defendendo a utilização do certificado de vacinação criado pelo Governo.

O Governo francês pretendia que a medida fosse aprovada no Parlamento na noite de segunda-feira, mas, numa reviravolta dramática, a votação foi atrasada por vários partidos da oposição, que conseguiram a suspensão dos debates.





(Notícia atualizada às 20:40 com o número exato das novas infeções reistadas nas últimas 24 horas no país).





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.