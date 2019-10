A polaca e o austríaco receberam o galardão de 2018 e 2019, respetivamente. A ativista é a 15° mulher a receber o prémio mais relevante do mundo literário.

Olga Tokarczuk e Peter Handke são Nobel da Literatura

A escritora polaca Olga Tokarczuk e o dramaturgo austríaco Peter Handke foram distinguidos com o Prémio Nobel da Literatura de 2018 e 2019, respetivamente. Cada um recebe 830 mil euros.

A 15° mulher escolhida pela Academia a recebe o galardão "por uma imaginação narrativa que, com paixão enciclopédica, representa o atravessar fronteiras enquanto forma de vida". Handke é premiado pela "obra influente que, com engenho linguístico, explorou a periferia e a especificidade da experiência humana".

O anúncio foi feito nas últimas horas pela Academia sueca. No ano passado, o prémio acabou por não ser atribuído. Esta é a primeira vez que o jurí sueco anuncia dois prémios em simultâneo. A edição do Nobel da literatura de 2018 foi suspensa na sequência de um escândalo de corrupção e assédio sexual no comité que o presidente da fundação, Carl-Henrik Heldin, julgou uma mancha para a credibilidade do prémio.

Formada em psicologia, a também ativista Olga Tokarczuk de 57 anos já tinha vencido há um ano o Man Booker International Prize com o romance Flights, traduzido e publicado em português.

Viagens cruza as histórias de várias personagens intercaladas numa narrativa de passado e presente, onde as peripécias do especialista em anatomia holandês do século XVII Philip Verheyenm que descobriu o tendão de Aquiles se misturam com a vida do escravo tornado cortesão, da emigrante polaca que regressa da Nova Zelândia para envenenar uma paixão antiga, doente em fase terminal e de um casal que viaja para as ilhas gregas.

"Pelos vistos, não herdei o gene que faz com que as pessoas criem raízes quando permanecem muito tempo no mesmo lugar", escreve a polaca logo na entrada do livro que entra para a história como vencedor do Nobel de 2018.

Além desta obra, o Comité do Nobel destacou o romance histórico Jacob's Scriptures, sem tradução. “Estas mil páginas de uma longa crónica oferecem-nos um retrato vivido do líder sectário do século XIX Jacob Franks dado pelos seus seguidores. Apresenta um panorama rico de um capítulo pouco conhecido na história da Europa”.

Tokarczuk tem um guarda-costas pessoal. Crítica do conservadorismo e da extrema-direita polaca foi apelidada de "targowiczanin". "Traidora" em português.



Controverso, o dramaturgo e cineasta Peter Handke cresceu do lado soviético do muro de Berlim. Nasceu em plena Segunda Guerra Mundial, em 1942, em Griffen, na Áustria. Tido pela Academia como um "dos escritores mais influentes da ficção contemporânea", foi criticado depois de ter discursado em 2006 no funeral do presidente sérvio Slobodan Milošević, acusado e detido por crimes de guerra, apesar de ser saudado no país pela luta nacionalista contra as potências estrangeiras.

De resto, o autor com ascendência sérvia por parte da mãe assistiu a todas as sessões do julgamento no tribunal da Haia e escreveu inclusive um livro que levantava dúvidas sobre as acusações de genocídio que recaiam sobre o homem que chegou a ser chamado pelos opositores de "carniceiro dos balcãs".

O posicionamento levou a que o seu nome fosse retirado da lista de nomeados para o prémio alemão Heinrich Heine. Mais tarde, em 2014 foi recebido com gritos de "negacionista de genocídios" em Oslo quando recebeu o International Ibsen.

Aos 76 anos tem diversas obras traduzidas em português. Além da A Angústia do Guarda-redes antes do penalti, publicou A Hora da Sensação Verdadeira, Para uma Abordagem da Fadiga, Uma Breve Carta para Um Longo Adeus e A Mulher Canhota que o próprio realizou em filme em 1978.