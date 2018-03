SPD anunciou hoje os nomes das três mulheres e dos três homens que entram no Governo da grande coligação liderada por Angela Merkel.

Olaf Scholz é vice-chanceler e ministro das Finanças na Alemanha

Olaf Scholz está confirmado como ministro das Finanças do Governo da grande coligação na Alemanha e será também vice-chanceler, num Executivo liderado por Angela Merkel, segundo anunciou oficialmente o SPD pela voz da nova líder, Andrea Nahles.



Os sociais-democratas revelaram também os nomes dos restantes cinco elementos que figuram no Governo: Heiko Maas, que era o titular da Justiça, passa a assumir os Negócios Estrangeiros; Katarina Barley, ex-ministra da Família, fica com a pasta da Justiça; Hubertus Heil é o ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais; Franziska Giffey assume o ministério da Família, Terceira Idade e Juventude e Svenja Schulze é a titular da pasta do Meio Ambiente.





