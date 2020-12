Dois bombeiros e quatro agentes socorristas de Trier foram transportados para o hospital com graves intoxicações por inalação de CO2 numa aparatosa operação de salvamento.

Oito pessoas intoxicadas noutro incidente perto de Trier

Redação Dois bombeiros e quatro agentes socorristas de Trier foram transportados para o hospital com graves intoxicações por inalação de CO2 numa aparatosa operação de salvamento.

Os bombeiros, socorristas e médicos de Trier não têm tido descanso desde ontem. Esta manhã, duas equipas de incêndio e de resgate foram chamadas para uma emergência numa casa particular em Ehrang, perto de Trier, e seis agentes acabaram por ter de ser transportados para o hospital na cidade, por intoxicação por dióxido de carbono.



Pelas 8h00 da manhã, os familiares do residente da moradia chamaram os agentes para arrombar a porta da casa pois não tinham notícias do homem que ontem tivera de ser assistido no hospital, por se sentir mal, noticia o site News Trier.

Quando os agentes entraram na casa revistaram as divisões e encontraram o homem inanimado no chão. Estavam os agentes na operação de salvamento quando descobriram que o ar estava carregado de dióxido de carbono, mas mesmo assim retiraram o residente de casa, enquanto inalavam este gás perigoso.

Trier. Condutor arrisca prisão preventiva ou manicómio O alemão de 51 anos está desde manhã a prestar depoimento às autoridades.

O homem foi transportado de imediato para o hospital e encontra-se em perigo de vida. Também outras sete pessoas, entre elas dois bombeiros e quatro agentes de resgaste acabaram por sofrer intoxicações graves por inalação deste perigoso gás e terem de ser transportados em várias ambulâncias para os hospitais de Trier, por intoxicação, dado que não tinham proteção adequada contra a inalação de CO2.

Mais tarde, descobriu-se que o dióxido de carbono escapava do sistema de aquecimento para o ambiente da casa, devido a uma avaria técnica. Durante várias horas a estrada onde vive o acidentado, a August-Antz-Strabe para Trier ficou fechada ao trânsito. No local o aparato era enorme com carros de bombeiros e cinco ambulâncias, equipas de bombeiros, de resgate e médicas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.