De acordo com o ministério da Mobilidade, os autocarros da Emile Weber estão num “estado impecável”. Têm capacidade para 50 a 70 lugares sentados.

Oito autocarros luxemburgueses a caminho da Ucrânia

A Ucrânia pediu e o Luxemburgo respondeu. A empresa luxemburguesa Emile Weber disponibilizou oito autocarros, que serão usados para o transporte escolar na Ucrânia.

A doação acontece no contexto da iniciativa ‘EU Solidarity Lanes’ e graças ao apoio logístico da Comissão Europeia no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, segundo indica em comunicado o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas.

O apelo a doações de autocarros foi feito, inicialmente, na reunião informal dos ministros dos Transportes, no mês de abril, e entretanto relançado pela primeira-dama ucraniana, Olena Zelensky.

Devido à guerra na Ucrânia, parte dos meios de transporte foi mobilizada para o exército, nomeadamente para assegurar a evacuação de civis das zonas de guerra. Por essa razão, o serviço de transporte escolar está desfalcado. São precisos cerca de “3.000 autocarros para garantir o transporte escolar de milhares de alunos, de modo a que estes possam continuar a ir à escola e a ter, dentro do possível, uma vida normal”, acrescenta o ministério luxemburguês.

De acordo com o ministério de François Bausch, os autocarros da Emile Weber estão num “estado impecável”. Têm capacidade para 50 a 70 lugares sentados. São assim doados ao país em guerra, numa altura em que se estima em 5,7 milhões o número de crianças ucranianas afetadas pelo conflito.



