Oito aeroportos alemães parados devido a greve

O tráfego em oito aeroportos alemães, incluindo os mais movimentados, como os de Frankfurt e Munique, está praticamente parado sexta-feira, devido a uma greve dos trabalhadores, convocada num contexto de negociações salariais tensas.

No aeroporto de Frankfurt, o maior do país, "a circulação é muito pouca, quase não há passageiros nos corredores", estando apenas prevista uma dezena de voos previstos para hoje, por comparação com cerca de mil em dias normais, explica Dieter Hulick, porta-voz do operador Fraport, à AFP.

Em Munique não deverão ser realizados voos até à 1 da manhã de sábado, estimando-se que a greve afete mais de 700 descolagens e aterragens, afirma Corinna Born, porta-voz da operadora do aeroporto. Os voos de emergências médicas e técnicas e os da Conferência de Segurança de Munique, que começa esta sexta-feira, não são afetados pela greve dos trabalhadores dos aeroportos.

De acordo com uma declaração divulgada na quarta-feira pelo sindicato alemão dos serviços, Verdi, que convocou a greve, era esperado que esta paralisação causasse "fortes repercussões, principalmente nos voos domésticos, desde atrasos a cancelamentos ou mesmo paragens parciais do tráfego".

"Os trabalhadores estão a exercer pressão conjunta sobre os seus empregadores porque as negociações não produziram até agora quaisquer resultados", defendeu a vice-presidente do Verdi, Christine Behle, no comunicado.

O Verdi está atualmente a conduzir negociações sectoriais para os trabalhadores do sector público, pessoal de terra dos aeroportos e pessoal de segurança aérea, exigindo um aumento dos salários para compensar a perda de poder de compra devido à elevada inflação.

A paralisação desta sexta-feira afeta os aeroportos das cidades de Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Munique, Stuttgart e Leipzig.

O sindicato já tinha convocado uma greve semelhante no aeroporto de Berlim no mês passado, que resultou no cancelamento ou reagendamento de cerca de 300 voos.

"A inflação, os preços elevados da energia e dos alimentos estão a forçar muitos trabalhadores a uma situação precária", sustenta Behle.



A inflação recorde registada na Alemanha nos últimos meses, com um pico de 10,4% em outubro, tem pressionado as negociações salariais anuais em vários setores económicas do país, tendo levado a algumas paralisações da atividade. Desde o início do ano, os trabalhadores dos correios realizaram vários dias de greve em resposta a um apelo do sindicato Verdi, que exige um aumento salarial de 15%.

