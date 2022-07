"Todos devem saber que ainda não começámos a guerra a sério" na Ucrânia, afirmou Vladimir Putin, num dos discursos mais duros das últimas semanas.

Guerra na Ucrânia

Ocidente quer derrotar a Rússia? "Deixe-os tentar!", diz Putin

O Presidente russo, Vladimir Putin, desafiou esta quinta-feira os países ocidentais a derrotar a Rússia na Ucrânia. "Hoje ouvimos dizer que nos querem derrotar no campo de batalha. O que é que podemos dizer? Deixe-os tentar", disse Putin numa reunião com os líderes da Câmara Baixa do Parlamento.

"Ouvimos várias vezes que o Ocidente quer lutar contra nós até ao último ucraniano. Isto é uma tragédia para o povo ucraniano. Mas parece que tudo vai nesta direção", continuou.

As declarações surgem quando os Estados Unidos e os países europeus intensificaram as entregas de armas ao exército de Kiev, numa tentativa de travar o avanço das forças russas no leste da Ucrânia.

"Todos devem saber que ainda não começámos a guerra a sério" na Ucrânia, disse Putin num dos discursos mais duros das últimas semanas. Não anunciou, contudo, uma expansão da operação militar ou outras iniciativas concretas. "Ao mesmo tempo, não recusamos negociações de paz. Mas aqueles que os recusam devem saber que quanto mais tempo (recusam), mais difícil será para eles negociar connosco", acrescentou.

Usando uma linguagem semelhante aos líderes soviéticos durante a Guerra Fria, Putin também denunciou o "liberalismo totalitário" ocidental e disse que a ofensiva na Ucrânia marcou o início de uma transição de um mundo marcado pelo "egocentrismo globalizado americano para um mundo verdadeiramente multipolar".

"Na maioria dos países, as pessoas não querem uma vida ou um futuro assim", disse, e "estão cansadas de se ajoelharem e de se humilharem perante aqueles que se julgam excecionais".

