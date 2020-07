Hackers russos tentam espiar organizações que tentam desenvolver uma vacina contra o coronavírus no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, alegam diferentes serviços de inteligência.

Ocidente acusa russos de espiar investigadores que procuram a vacina

O britânico Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC, nas siglas em inglês) não conseguiu dar como absolutamente garantido mas afirmou que hackers russos operam "quase certamente" como "parte dos serviços russos de inteligência".

De acordo com a BBC, o NCSC não especificou que organizações teriam sido objeto da alegada espionagem ou se alguma informação terá sido roubada mas sublinhou que a investigação não sofreu qualquer perturbação.

Os hackers fazem parte de um grupo chamado APT29, também conhecido como "os Duques" ou "Urso Aconchegado" e o NCSC afirmou que era mais de 95% certo que o APT29 faz parte dos serviços secretos russos.

O secretário dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, denunciou que "é completamente inaceitável que os serviços de inteligência russos estejam a visar aqueles que trabalham para combater a pandemia do coronavírus".

"Enquanto outros perseguem os seus interesses egoístas com um comportamento imprudente, o Reino Unido e os seus aliados estão a prosseguir com o trabalho árduo de encontrar uma vacina e proteger a saúde global", acrescentou, de acordo com a BBC.

O alerta foi, entretanto, publicado por um grupo internacional de serviços de inteligência onde para além do NCSC se encontra o canadiano CSE e os norte-americanos DHS, CISA e NSA.

A denúncia revela que os hackers alegadamente exploravam falhas de software para obter acesso a sistemas informáticos vulneráveis e utilizavam malware chamado WellMess e WellMail para carregar e descarregar ficheiros a partir de aparelhos infetados.

Também enganaram indivíduos para que entregassem credenciais de login com ataques de spear phishing. O phising através de e-mails é uma forma de procurar enganar o destinatário para recolher informações pessoais e o spear phishing é uma forma de ataque direcionada e personalizada, concebida para enganar um indivíduo específico. Muitas vezes o e-mail parece vir de um contacto de confiança e pode incluir alguma informação pessoal para fazer com que a mensagem pareça mais convincente.

O Governo britânico afirmou ainda esta quinta-feira que os russos "quase certamente" terão procurado interferir nas eleições gerais de 2019 no Reino Unido através de documentos adquiridos ilicitamente.

