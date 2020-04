Durante séculos, através da pesca exagerada, poluição e destruição costeira, a humanidade tem infligido severos danos aos oceanos e na sua biodiversidade.

Oceanos poderão ser totalmente recuperados até 2050

Afinal, ainda há esperança. Cientistas dedicados à recuperação da biodiversidade dos mares prevêem que os oceanos possam vir a atingir toda a sua glória até 2050, se os líderes políticos à escala global decidirem comprometer-se com o devido investimento.



Segundo os autores do artigo científico escrito por uma equipa , “as taxas de recuperação ao longo dos estudos sugerem que a recuperação substancial da abundância, estrutura e função da vida marinha poderia ser alcançada até 2050, se as principais pressões - incluindo as alterações climáticas - fossem mitigadas”.

“A reconstrução da vida marinha representa um grande desafio viável para a humanidade, uma obrigação ética e um objectivo económico inteligente para alcançar um futuro sustentável”, lê-se no estudo.

"Temos uma estreita janela de oportunidade para entregar um oceano saudável aos nossos netos, e temos os conhecimentos e ferramentas para fazê-lo", disse ao The Guardian o Prof. Carlos Duarte, da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah, na Arábia Saudita, que liderou a revisão. "Não abraçar este desafio e, ao fazê-lo, condenar nossos netos a um oceano quebrado, incapaz de sustentar uma boa subsistência, não é uma opção".

O Objectivo número 14 do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas - “Vida debaixo de água”- visa "conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”. Porém os especialistas concluem que para atingir este objectivo será necessário exigir a reconstrução dos sistemas de apoio à vida marinha que proporcionam os muitos benefícios que a sociedade recebe de um oceano saudável.

Durante séculos, através da pesca exagerada, poluição e destruição costeira, a humanidade tem infligido severos danos aos oceanos e na sua biodiversidade. Porém, os vários sucessos da conservação reportados no estudo publicado na revista Nature, mostram que embora ainda isolados, são reveladores de uma notável resiliência dos mares.

“A capacidade do oceano apoiar o bem-estar humano está numa encruzilhada”, afirmam os cientistas. Segundo o relatório, o oceano contribui actualmente com 2,5% do produto interno bruto global (PIB) e proporciona emprego a 1,5% da força de trabalho global, com uma produção estimada em 1,5 mil milhões de dólares em 2010, que deverá duplicar em 20301.

Além disso, há ainda um maior foco no oceano como fonte de alimento e água, energia limpa e como um meio de mitigar as mudanças climáticas. Contudo, muitas espécies marinhas, habitats e ecossistemas têm sofrido “declínios catastróficos" e as alterações climáticas estão a “minar ainda mais a produtividade e a biodiversidade dos oceanos”.

O conflito entre a crescente dependência dos seres humanos dos recursos oceânicos e o declínio da vida marinha sob pressões humanas está a centrar a atenção na ligação entre a conservação dos oceanos e o bem-estar humano.

Para alcançar este objectivo será necessário reconstruir a vida marinha, definida no contexto do GDS14 como os sistemas de apoio à vida (populações, habitats e ecossistemas) que proporcionam os muitos benefícios que a sociedade recebe de um oceano saudável.

Com este relatório, os cientistas mostraram que para além de ser um objectivo necessário, a reconstrução substancial da vida marinha dentro de uma geração humana é largamente realizável, se as acções necessárias - incluindo, nomeadamente, a mitigação das alterações climáticas - forem implementadas à escala.

Entre as medidas necessárias, estão a proteção de grandes extensões de oceano, pesca sustentável e controle da poluição, que custariam milhares de milhões de dólares por ano, dizem os cientistas, mas trariam benefícios dez vezes maiores.

No entanto, a escalada da crise climática também deve ser enfrentada para proteger os oceanos da acidificação, perda de oxigênio e devastação dos recifes de coral. A boa notícia, dizem os cientistas, é uma consciência crescente da capacidade dos oceanos e dos habitats costeiros, como mangues e pântanos salgados, para absorver rapidamente o dióxido de carbono e reforçar as linhas costeiras contra a subida do nível do mar.

O professor Callum Roberts, da Universidade de York, uma das equipes internacionais da revista, disse ao the Guardian: "A pesca excessiva e as alterações climáticas estão a apertar o seu controlo, mas há esperança na ciência da restauração.

"Uma das mensagens fundamentais da revisão é: se pararmos de matar a vida marinha e a protegermos, então ela volta". Podemos virar os oceanos e sabemos que faz sentido economicamente, para o bem-estar humano e, claro, para o ambiente.”

O artigo, publicado na revista Nature, indica que a pesca global está lentamente a tornar-se mais sustentável e que a destruição de habitats como prados de ervas marinhas e manguezais está quase estagnado. Em locais desde Tampa Bay, Florida até às Filipinas, os habitats estão a ser restaurados.

Entre as histórias de sucesso estão as Baleias-jubarte que migram da Antártica para o leste da Austrália, cujas populações aumentaram de algumas centenas de animais em 1968, antes da proibição da caça à baleia, para mais de 40.000 hoje em dia. As lontras marinhas no oeste do Canadá subiram de apenas dúzias em 1980 para milhares agora. No Mar Báltico, tanto as populações de focas cinzentas como as de corvos-marinhos estão a aumentar.

No entanto, o progresso está longe de ser simples. Os plásticos e a poluição das explorações agrícolas de grandes dimensões ainda derramam nos oceanos, as águas estão a atingir temperaturas recordes e a pesca destrutiva ainda está a ocorrer em muitos lugares, com pelo menos um terço dos stocks pesqueiros superexplorados.

"O Mediterrâneo ainda é praticamente um cesto", disse Roberts ao jornal britânico. "E há uma terrível sobrepesca em grandes partes do sudeste asiático e da Índia, onde a pesca arrasta tudo no fundo do mar para se transformar em farinha e óleo de peixe".

O aquecimento global dos oceanos tem impulsionado as poucas centenas de baleias-francas do norte sobreviventes ao longo da costa do Atlântico ocidental. Aqui, no meio das rotas de navegação movimentadas e da pesca da lagosta, elas são mortas por colisões ou afogadas num emaranhado de cordas, de acordo com Roberts, embora novas regulamentações estejam a começar a favorecê-las.

O Golfo do México sofre com uma imensidão de zonas mortas devido às enormes quantidades de estrume e fertilizantes que saem das grandes fazendas do meio-oeste, e outros albatrozes continuam a ser apanhados por pescadores de linha longa, apesar de estarem disponíveis soluções simples para o problema.

Porém, os exemplos dos benefícios dos hábitos da restauração dos oceanos estão a aumentar, disse o especialista, “desde o retorno dos outrora abundantes canteiros de ostras que podem limpar grandes volumes de água, até áreas marinhas protegidas que podem impulsionar as capturas pesqueiras nas proximidades, como na ilha escocesa de Arran”.

"Quando comecei a trabalhar na ciência das áreas marinhas protegidas no início dos anos 90, era um interesse de nicho", disse Roberts. "Agora está a ser discutido ao mais alto nível internacional e temos muitos países a inscreverem-se para expandir a proteção para 30% dos oceanos do mundo até 2030, com o Reino Unido entre os primeiros a adotar a meta".

Em 2000 as áreas marinhas protegidas correspondiam a 0,9% do oceano, hoje representam 7,4%, embora nem todas estejam totalmente implementadas.

A revisão dos cientistas conclui que restaurar os oceanos até 2050 é um grande desafio que, com um redobramento global dos esforços de conservação, pode ser alcançado: "Enfrentar o desafio seria um marco histórico na busca da humanidade para alcançar um futuro globalmente sustentável."

