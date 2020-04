Suspensas desde março, as obras de requalificação da catedral francesa arrancam com máscaras e álcool gel.

Obras na Notre-Dame retomadas já na segunda-feira

Suspensas desde março, as obras de requalificação da catedral francesa arrancam com máscaras e álcool gel.

"Como parte da retoma gradual das atividades a partir de segunda-feira, assegurei que as medidas e procedimentos apropriados fossem implementados para garantir o respeito aos cuidados necessários e a manutenção do distanciamento social", explica o encarregado de administrar o restauro do edifício, Jean-Louis Georgelin.



Três etapas" estão planeadas a partir de segunda-feira", com um aumento de trabalhadores ao longo do mês de maio", acrescenta o comunicado citado pela imprensa francesa.



Suspensas desde março face à pandemia do novo coronavírus, as obras vão ser retomadas com várias medidas de segurança para impedir a propagação do vírus entre as centenas de trabalhadores envolvidos.

Além de máscaras e dispensadores de álcool gel, os operários vão ter novas "soluções de acomodação" e um serviço de entrega de refeições.

Há cerca de duas semanas, no primeiro aniversário do incêndio que consumiu a catedral de Paris, o Presidente Emmanuel Macron reiterou que o objetivo é concluir as obras num prazo de cinco anos.

Ainda antes da chegada da pandemia à Europa, os trabalhos já tinham sido interrompidos, durante o verão, dada a exposição dos operários ao chumbo.





