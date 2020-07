Lewis era um dos últimos sobreviventes dos homens de mulheres que estiveram no círculo intimo de Martin Luther King e do grupo de ativistas que foi a base do movimentos dos direitos civis. Foi eleito 17 vezes para o Congresso.

Obituário. Morreu John Lewis o último combatente dos direitos civis

Redação Lewis era um dos últimos sobreviventes dos homens de mulheres que estiveram no círculo intimo de Martin Luther King e do grupo de ativistas que foi a base do movimentos dos direitos civis. Foi eleito 17 vezes para o Congresso.

No dia 7 de março de 1965, 600 manifestantes atravessaram uma ponte em direção à capital do Alabama, no final da travessia encontraram o caminho bloqueado por polícias, que lhes deram ordem de voltar para trás. Os manifestantes recusaram-se a obedecer e foram atacados com gás lacrimogéneo, seguido de uma carga policial. Mais de 50 pessoas tiveram que ser internadas em hospitais com ferimentos graves. Este dia de repressão ficou conhecido como o “Bloody Sunday”, o Domingo Sangrento. Mas os ativistas não desistiram, em 9 de março, fizeram uma nova manifestação, agora liderada por Martin Luther King, que resolveu evitar o confronto com a polícia. Na terceira demonstração, em 21 de março, mais de 2.000 pessoas atravessaram finalmente a ponte de Selma, com proteção de tropas federais. King marchou ao lado do rabino Abraham Heschel, um dos maiores líderes religiosos dos EUA. Finalmente, a 24 de março, 25 mil pessoas manifestaram-se na capital do Alabama pelo direito dos negros poderem votar.

John Lewis formou parte do grupo de ativistas que decidiu, em 1965, organizar uma marcha pacífica de Selma no Alabama até à capital do estado, Montgomery, para protestar contra as políticas estatais que impediam os negros de se recensear. Naquele dia 7 de março que passaria à história como o "domingo sangrento", a brutal repressão da polícia da Alabama foi captadas pelas câmaras de televisão e as imagens sacudiram o país. John Lewis teve uma fratura de crânio provocada pelas bastonadas da polícia.

Duas semanas depois, a marcha foi repetida, desta vez com 2.000 pessoas, estavam presentes muito jornalistas e o reverendo Marthin Luter King à frente. Em agosto desse ano, o Presidente Lyndon Johnson assinou a lei do direito de voto, que proibia a discriminação no processo de recenseamento.

Durante essas manifestações, a imagem de Lewis de gabardine, de joelhos, sendo espancado pela polícia numa manifestação pacífica tornou-se um símbolo da luta pela igualdade de direitos. Tinha só 25 anos.

O congressista John Lewis, último símbolo vivo da geração dos líderes negros que lançaram a luta pelos direitos cívicos nos Estados Unidos, morreu esta sexta-feira, com 80 anos de idade.

Lewis era um dos últimos sobreviventes dos homens de mulheres que estiveram no círculo intimo de Martin Luther King e do grupo de ativistas que foi a base do movimentos dos direitos civis. Como líder estudantil participou em dezenas de ações no princípio dos anos 60 a favor da igualdade racial e contra a discriminação.

Um filho de camponeses

John Lewis era filho de camponeses do Alabama, que trabalhavam terras de outras pessoas. Cresceu numa quinta em que trabalhavam os seus pais nos ano quarenta. No sul, reinavam as chamadas leis de Jim Crow, em que a separação física de negros e de brancos e a discriminação e opressão dos filhos do escravos estava na letra da legislação. Estudou num colégio segregado, como todos os negros, nem sequer podia entrar nas bibliotecas públicas.

Tinha apenas 20 anos, quando se envolveu no movimento dos direitos civis inspirado pelo reverendo Martin Luther King, chegou a ser um dos seus mais próximos colaboradores .

Lewis foi dos primeiros freedom riders, um conjunto de ativistas que subiam para autocarros segregados e sentavam-se nos assentos reservados aos brancos. Foi espancado e preso, ao longo da sua vida, mais de 40 vezes.

Em 1963, foi um dos organizadores da Marcha sobre Washington. O dia em que King pronunciou a frase "I have a dream". Lewis foi o mais jovem orador que discursou desde a tribuna.

Continuou a luta pela o direito dos afro-americanos recencearem-se nas eleições. Nos anos 80, foi eleito para vereador em Atlanta na Georgia. Ganhou o seu lugar no Congresso nas eleições de 1986 e manteve-o durante 17 legislaturas, até à sua morte.

Nunca deixou de ser um militante. Nos últimos anos continuou a participar em manifestações, como o fazia na sua juventude. Desta vez contra a administração de Donald Trump e a sua política de construir muros e expulsar imigrantes; e também caminhando nas ruas com o o movimento Black Lives Matter (A vida dos negros importa). "Estive metido em todo o tipo de lutar toda a minha vida, pela liberdade, pela igualdade e pelos direitos humanos básicos", disse quando anunciou que tinha um cancro no pâncreas e que estava no final dos seus dias.

Trump suscitou sempre a sua oposição. Disse, desde os primeiros dias, que não o considerava um Presidente legítimo, por ter sido alegadamente eleito com auxílio dos serviços secretos russos. Lewis afirmou que não compareceria à tomada de posse do novo Presidente. A reação, na altura de Trump, foi twittar que o congressista devia passar mais tempo preocupado com os seus eleitores que viviam, por sua culpa, uma situação miserável. Em resposta a este ataque, mais de 50 congressistas democratas não puseram os pés na tomada de posse presidencial.

"Quando vês que algo não está bem, que não é justo, que não é legítimo, tens a obrigação moral de dizer algo, falar e não ficar calado", disse-o quando anunciou que não iria à tomada de posse, evocando as palavras de Martin Luther King.

Em 2018, lembrou: “As relações raciais no país mudaram, mas 50 anos depois as coisas deveriam estar melhores. Mas nós vamos chegar lá.”

Reações do mundo político

A morte de Lewis provocou muitas reações. O único Presidente negro dos EUA, Barack Obama escreveu em comunicado: “Conheci John quando era estudante de Direito, disse-lhe que era um dos meus heróis. Anos depois, quando fui eleito senador, declarei-lhe que tudo isso se devia-se ao seu legado. Quando fui eleito Presidente dos EUA, abracei-o no dia da inauguração antes de prestar juramento e afiancei-lhe que estava unicamente alí devido aos sacrifícios que fez".

A morte de John Lewis comoveu muitos e silenciou durante 18 horas o Twitter de Donald Trump. A chefe de imprensa da Casa Branca publicou um twit em que garantia que Lewis "deixava um legado duradoiro que nunca se esquecerá".

Foram dadas ordens para as bandeiras da Casa Branca ficarem a meia haste.

Trump passou a manhã num dos seus clubes de golfe. Finalmente, escreveu uma mensagem pelas 14.05, de sábado, de Washington: "Entristecidos pela notícia do falecimento do herói dos direitos cívicos John Lewis. Melania e eu enviamos as nossas preces para ele e a sua família".













