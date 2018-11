Obama combate Trump

Ex-chefe de Estado voltou à campanha para as eleições intercalares do próximo dia 6 e tem deixado fortes críticas à política sobre imigração.

Ex-chefe de Estado voltou à campanha para as eleições intercalares do próximo dia 6 e tem deixado fortes críticas à política sobre imigração.

Barack Obama não poupa na linguagem, nem nas críticas que continua a dirigir a Donald Trump. Em mais uma intervenção na campanha para as eleições intercalares do próximo dia 6 de novembro, desta vez em Miami, no Estado da Florida, o ex-chefe de Estado norte-americano considerou que o envio de tropas para a fronteira com o México "é uma manobra política". E acrescentou: "Os homens e mulheres do nosso Exército merecem mais do que isto. Cria-se o medo de forma constante para desviar as atenções sobre o balanço desta presidência".

Enquanto Trump tenta usar milhares de soldados para contrariar a marcha das caravanas de imigrantes da América Central que se dirigem para os Estados Unidos, Obama foi mobilizado do lado democrata para apoiar diversos candidatos. É esse o caso de Andrew Gillum, o primeiro afroamericano candidato ao cargo de governador no Estado da Florida, mas também Bill Nelson, o antigo astronauta que tenta ser reeleito senador. "Vamos escrever História aqui na Florida", convidou Barack Obama a quem o escutava.



Na próxima terça-feira, os eleitores norte-americanos vão às urnas para as chamadas eleições intercalares num ato que fará a renovação dos 435 lugares na Câmara dos Representantes, mas também mudanças num terço do Senado (35 lugares), além da escolha de 36 governadores e de muitos outros cargos de caráter local. A confirmação das sondagens, que apontam no sentido de um triunfo para os democratas na Câmara dos Representantes, poderia implicar uma série de problemas para Trump com a possível abertura de diversos inquéritos à sua atuação política e não só.







