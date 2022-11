O Watergate europeu. O Estado espia-nos

Os cidadãos europeus deveriam estar arrepiados. Ferramentas de espionagem eletrónica estão a ser usadas sem controle na Europa e o Luxemburgo é um dos principais centros de exportação deste 'software'.

Telma MIGUEL Em 2021, no Luxemburgo havia nove entidades diretamente ligadas ao grupo israelita NSO, dono do “Pegasus”, um software que deveria ter sido vendido apenas a agências de segurança nacional para lutar contra o terrorismo e serviu para propósitos maliciosos ou caiu nas mãos erradas. Segundo o relatório, o Luxemburgo é um dos principais centros de exportação deste software.

Há um escândalo de espionagem na União Europeia de que ninguém está a falar. Ninguém? Não exatamente. Há uma comissão de inquérito do Parlamento Europeu, de nome PEGA, que desde que foi revelado o caso Operação Pégaso, no verão de 2021, está a fazer o levantamento do que acontece na UE.

Na semana passada, a eurodeputada holandesa Sophie in ‘t Veld, relatora da PEGA, publicou a primeira versão do relatório que está agora em discussão no Parlamento Europeu.

É uma primeira versão, que o presidente da PEGA, Jeroen Lenaers, se apressou a esclarecer que não é a conclusão final. Mas a versão preliminar já é suficiente para perceber que a época dourada da espionagem na UE não terminou na Guerra Fria. Está viva, mas faz-se agora utilizando o chamado spyware e põe em causa direitos humanos e, em última análise, a democracia.



Logo na abertura do relatório escreve-se que “o escândalo do spyware não é uma série de casos isolados de abuso, mas um verdadeiro caso de alcance europeu. Os Estados-membros têm usado spyware contra os seus cidadãos para efeitos políticos e para esconder corrupção e atividade criminosa”.

Luxemburgo : um dos principais “hubs” de exportações ilegais

Alguns dos Estados autoritários da UE usaram o software de espionagem contra os seus próprios cidadãos, ativistas, jornalistas ou adversários políticos. Outros governos europeus, embora não tendo usado estas ferramentas, facilitaram o seu comércio ilegal, e o Luxemburgo é citado como um dos principais “hubs” de exportações ilegais.

“A Europa tornou-se um lugar atrativo para spyware mercenário. A Europa tem sido o eixo de exportação para ditaduras e regimes opressores, tais como a Líbia, Egito e Bangladesh, países onde o spyware tem sido usado contra ativistas dos direitos humanos, jornalistas e críticos dos governos”, escreve-se no relatório.

Na conferência de imprensa na semana passada, Sophie in ‘t Veld considerou que as provas até então reunidas são suficientes para deixar qualquer cidadão arrepiado.

Pégaso. O spyware israelita que atingiu o mundo

O escândalo Pégaso surgiu em junho de 2021 quando foi publicado no site Forbidden Stories o resultado de investigações de um grupo de jornalistas e da Amnistia Internacional de que o sistema do grupo de tecnologia israelita NSO foi usado para piratear mais de 50 mil números de telemóveis, incluindo os de políticos, ativistas e jornalistas.

Caso mais dramático foi o do jornalista Jamal Khashoggi

Este tipo de software é classificado como arma e a sua exportação precisa de autorização governamental. E só pode ser fornecido a outros governos, com o propósito exclusivo de ser usado no combate ao terrorismo e crime organizado. No entanto, segundo as revelações do Forbidden Stories, e de vários media associados, o Pégaso foi vendido a Estados e grupos que o usaram para espionagem contra os seus cidadãos, como arma de repressão contra dissidentes ou até para cometer homicídios.

“O caso mais dramático”, salienta-se no relatório de Sophie in ‘t Veld foi o de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita a viver nos EUA que foi morto e desmembrado pela polícia secreta da Arábia Saudita, em 2018, depois de as suas comunicações terem sido intercetadas por um sistema de vigilância. As revelações chocaram o mundo e soube-se na altura que havia muitos europeus na lista dos 50 mil. “Alguns tinham sido espiados por entidades fora da UE, outros pelos seus próprios governos nacionais”.

Pégaso mostrou que há um “Watergate na Europa” pior que nos EUA

Na Europa, o caso foi prontamente apelidado de Watergate Europeu (em referência ao escândalo que levou à deposição do presidente americano Richard Nixon), mas as semelhanças são poucas, entende in ‘t Veld.

“O uso de spyware vai para lá da vigilância convencional de uma pessoa. Dá total acesso e controle a quem espia. O spyware permite não só a vigilância em tempo real, mas um acesso completo e retroativo a ficheiros e mensagens gerados no passado, tal como meta dados sobre comunicações pré-existentes”. A vigilância pode ser feita à distância, a partir de qualquer lugar no mundo. Se um spyware ataca um smartphone pode extrair-lhe todos os documentos, imagens e mensagens. “O material assim obtido pode servir para vigiar as atividades, mas também chantagear, desacreditar, manipular e intimidar as vítimas”.

Além disso é possível “plantar” conteúdo. Igualmente assustador, é que o microfone ou a câmara de um telemóvel assim controlado à distância, pode ser ativado enviando gravações para entidades terceiras, sem o conhecimento do portador do aparelho. E é quase impossível identificar o autor do ataque.

O uso de spyware, escreve-se no relatório, é “um assalto à democracia e às instituições democráticas”. Porque “silencia as oposições e críticos e tem um efeito arrepiante na imprensa livre e na sociedade civil”. “A participação na vida pública torna-se impossível sem a certeza de se estar livre de vigilância”.

Luxemburgo, um paraíso de exportação ilegal de spyware

Em junho de 2021, – quando o escândalo eclodiu –, o Luxemburgo acolhia nove entidades relacionadas com o grupo NOS, segundo revelou a Amnistia Internacional. E de acordo com o relatório que está agora em discussão na comissão PEGA do Parlamento Europeu, o facto de o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, “estar inicialmente ao corrente de apenas duas entidades sediadas no país, e de os nomes de nove empresas não revelarem imediatamente a ligação ao grupo NSO, mostra quão opacas são as estruturas empresariais no Luxemburgo permitindo que estas empresas operem completamente fora do escrutínio público”.

Quanto ao primeiro-ministro Xavier Bettel, em outubro de 2021, confirmou que o Luxemburgo comprou e usou o Pégaso “para questões de segurança nacional”.

Depois das revelações da Amnistia Internacional - das tais nove empresas todas agrupadas e geridas pelo fundo de investimento Novalpina Capital -, Asselborn mandou cartas a cada uma delas “sobre as suas obrigações legais e em questões de direitos humanos”.

Citando o jornal LuxTimes, o relatório de Sophie in ‘t Veld refere que o grupo israelita NSO respondeu que só exporta com autorização do governo israelita. Em outubro, no entanto, Asselborn sustentou que essa alegação não podia ser verificada. “De qualquer modo, segundo o ministro, nenhuma das nove entidades foi autorizada a exportar produtos de ciber vigilância a partir do Luxemburgo, uma vez que o Luxemburgo não tinha concedido licenças de exportação”.

Asselborn declarou então “que o Luxemburgo não irá, em nenhuma circunstância, tolerar operações de exportação a partir do Luxemburgo que contribuam para a violação de direitos humanos em países terceiros e irá assegurar, se aplicável, que irá tomar as medidas necessárias para remediar qualquer violação dos direitos humanos e prevenir futuras violações”.

Contudo, o Grão-Ducado, conhecido por permitir falta de transparência no setor empresarial, não fica bem bem no retrato. Escreve-se no relatório agora vindo a público, que “o grupo NOS é ainda capaz de operar graças a entidades baseadas no Luxemburgo, tais como a Q Cyber Technologies, que é responsável pelo processamento de faturas, contratos e pagamentos de clientes pelo seu software”.

E a 24 de agosto de 2022, foi revelado que nos dois anos anteriores, o grupo NSO imputou mais de metade das suas vendas ao Grão-Ducado, “tornando claro que o Luxemburgo funciona como um importante centro de negócios para o grupo NSO”.

Alemanha. Uma história com mais de 20 anos de pirataria estatal

A comissão PEGA continua os trabalhos e esta segunda-feira foi ouvido Andre Meister, um jornalista do site alemão Netzpolitik.org que há uma década se dedica a investigar a pirataria informática por parte do Estado. Na abertura da sessão, Jeroen Lenaers, o eurodeputado que preside à PEGA, esclareceu que nem Martina Link, vice-presidente da polícia federal alemã, nem o procurador de Munique se mostraram disponíveis para comparecer perante a comissão nas várias datas para que foram convidados.

O procurador de Munique justificou que, por lei, não podia partilhar conteúdos de investigações em curso enquanto os suspeitos não tomasse conhecimento desses conteúdos. “Não foi uma boa resposta das autoridades alemães”, concluiu Lenaers.

Andre Meister, que acabou por ser o único perito na sala, na audiência referente à Alemanha, disse ser “vergonhoso” que o governo alemão e o procurador tenham recusado o convite do PE. Andre Meister referiu que no discurso público alemão não é usada a palavra “spyware”, por ser imprecisa.

“Usa-se o termo de malware estatal ou pirataria (hacking) estatal. São, disse, termos que descrevem melhor do que se trata: “infiltrar sistemas, em segredo, sem o conhecimento do proprietário e assumindo o controlo ao quebrar a integridade e confidencialidade” das comunicações e dos documentos. Meister sublinhou que no que diz respeito à história da pirataria informática estatal na Alemanha, o relatório de Sophie in t’Velde apenas arranha a superfície de tudo o que se tem passado: “As entidades estatais alemãs têm conduzido ações de pirataria ilegal pelo menos desde há 20 anos”.

Além de servir para vigilância, o “spyware” serve para perturbar os sistemas ou plantar provas incriminatórias “como vimos a Índia fazer”. “Qualquer aparelho digital imaginável pode ser pirateado, desde telemóveis, relógios, routers, a internet das coisas, computadores e, também, carros e aviões”, disse Meiser. O alcance do spyware vai tão longe quanto a tecnologia. “E agora há inclusive implantes médicos que são computadores que introduzimos nos nossos corpos”, lembrou.

“Omertà” entre os países e um ataque à democracia vindo de dentro

Segundo a relatora do PE, a situação europeia não é de somenos importância, porque ataca os valores democráticos da UE, e as instituições europeias não têm como impedir as autoridades nacionais de promover a disseminação destas práticas de espionagem.

“O uso de spyware é uma violação severa de todos os valores da União Europeia, e testa a resiliência do Estado de Direito. Em anos anteriores, a UE tem vindo a robustecer a sua capacidade para responder a ameaças externas à nossa democracia, quer seja a guerra, campanhas de desinformação ou interferência política. Em contraste, a capacidade de responder a ameaças internas à nossa democracia permanece lamentavelmente subdesenvolvida. Tendências antidemocráticas podem livremente espalhar-se como gangrenas através da UE, uma vez que há impunidade para as transgressões dos governos nacionais. A UE está mal preparada para lidar com este ataque à democracia vindo de dentro”, disse.

O facto de os governos serem autónomos nesta matéria e “o escândalo do spyware, expõe a imaturidade da UE como uma entidade democrática”. No que diz respeito a questões de segurança nacional, “as instituições da UE têm poucos poderes, e ainda menos apetite, para confrontar as autoridades nacionais em caso de transgressões”.

Nos últimos meses o governo da Grécia tem estado envolvido num grave escândalo de espionagem informática e é conhecido que a Hungria comprou sistemas de vigilância para usar contra opositores do governo de Viktor Orbán.

Na comparação com a atitude dos Estados Unidos, a Europa fica muito a dever. Na sequência das revelações de 2021, “Os EUA responderam rapidamente e com determinação”. A resposta foi não só das entidades estatais que puseram a NSO na lista negra, como de gigantes tecnológicos como a Apple e a Microsoft que lançaram processos judiciais contra empresas de spyware. Nos EUA, “as vítimas apresentaram queixas legais, os procuradores estão a investigar e há inquéritos parlamentares em curso”. Na Europa quase nada.

“Com a exceção do Parlamento Europeu, as outras instituições da UE têm permanecido sobretudo silenciosas e passivas, sustentando que é um assunto exclusivo das competências nacionais”. O que significa, escreve in ‘t Veld, que o Conselho Europeu e os governos nacionais estão a praticar “omertà”, o código de conduta que une famílias mafiosas num silêncio cúmplice.

