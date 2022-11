A decisão foi tomada na sequência do escândalo internacional quando uma americana quase morreu neste país.

O único país da UE onde o aborto é totalmente proibido vai mudar a lei

Telma MIGUEL A decisão foi tomada na sequência do escândalo internacional quando uma americana quase morreu neste país. Na UE as leis do aborto são muito divergentes, mas Malta é o único país onde em nenhuma circunstância se pode retirar um feto vivo. Mesmo que a vida da mãe esteja em perigo.

Na quarta-feira, dia 16, o governo maltês anunciou que a lei vai ser emendada permitindo aos médicos porem fim a uma gravidez quando a saúde ou a vida da mulher esteja em risco. Neste verão, a rigorosa lei de Malta foi internacionalmente criticada quando foi divulgado o caso de Andrea Prudente, uma fotógrafa americana que quase morreu por os médicos da ilha recusarem intervir enquanto o coração do feto de 16 semanas – inviável e a morrer – não parasse.



A espera de que o coração do feto parasse de bater estava a pôr em risco de septicemia ou hemorragia a fotógrafa, que tinha viajado para a ilha do Mediterrâneo para gozar umas férias com o namorado. Ao jornal inglês Guardian, o casal proferiu esta frase de aviso: “Se ama uma mulher ou é uma mulher não vá a Malta”.

Aborto legal em toda a Europa? Sim, pode ser possível Na resolução votada quinta-feira a maioria dos eurodeputados pediu para incluir o direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais.

Andrea Parente acabou por ser salva graças a uma evacuação por um jato ambulância enviado da Bélgica e que levou o casal para a ilha espanhola de Maiorca, pondo aí fim a um drama de duas semanas em que a vida da americana esteve em perigo.

Só o facto de terem um seguro de saúde com uma cobertura extensa permitiu o resgate médico de Andrea Parente, segundo disseram. Na sequência do caso que acabou por ser divulgado em vários media internacionais, o Doctors for Choice, uma lóbi criado para pressionar a mudança da lei, submeteu uma petição legal assinada por 135 médicos. Segundo a petição, os médicos não podiam fazer a interrupção da gravidez uma vez que seriam alvo de um processo criminal.

A alteração à lei, no entanto, não irá contemplar as outras situações que muitos outros países permitem, como por escolha da mulher ou por malformações do embrião ou feto.

Parlamento Europeu quer aborto na Carta dos Direitos Fundamentais

Em julho, o Parlamento Europeu votou uma resolução para que o direito ao aborto seja incluído na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A resolução foi aprovada na altura em que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos reverteu o direito ao aborto a nível federal.

A eurodeputada do grupo Renew Europe, Susana Solís Pérez, defendeu numa declaração escrita que “o aborto legal e seguro é um direito fundamental e, como tal, devia ser incluído na nossa Carta, que tem o mesmo valor que o dos Tratados”.

Esta emenda à Carta precisa, no entanto, da unanimidade no Conselho Europeu, onde estão reunidos países conservadores e anti-aborto como o de Malta e da Polónia. Pelo que essa alteração será muito difícil nos próximos tempos e sobretudo quando no Conselho Europeu estão neste momento governantes conservadores como Georgia Meloni, de Itália, e Ulg Kristersson, da Suécia.

