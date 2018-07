O juiz Pablo Llarena não vai aceitar que a justiça alemã entregue o líder independentista catalão apenas para ser julgado, em Espanha, pela acusação de má utilização de fundos. O magistrado acusa a justiça alemã de esvaziar o mecanismo da euro ordem de entrega e pronunciar-se sobre aspetos que não são da sua competência. A justiça espanhola não entende porque a sua acusação de rebelião e sedição não tem cabimento em nenhum país da Europa ocidental, tirando talvez na Turquia.

Mundo 2 min.

O Supremo Tribunal espanhol desiste de pedir Puigdemont à Alemanha

O juiz Pablo Llarena não vai aceitar que a justiça alemã entregue o líder independentista catalão apenas para ser julgado, em Espanha, pela acusação de má utilização de fundos. O magistrado acusa a justiça alemã de esvaziar o mecanismo da euro ordem de entrega e pronunciar-se sobre aspetos que não são da sua competência. A justiça espanhola não entende porque a sua acusação de rebelião e sedição não tem cabimento em nenhum país da Europa ocidental, tirando talvez na Turquia.

O magistrado do Supremo Tribunal espanhol Pablo Llarena decidiu, nesta quinta-feira, que não ia aceitar a eventual entrega do ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont apenas pela acusação de má utilização de fundos. O juiz instrutor do processo contra os independentistas catalães recusa-se a aceitar a decisão de um tribunal supremo alemão que considera sem fundamento a acusação espanhola, de que os independentistas teriam cometidos crimes de sedição e rebelião, por terem promovido a realização de um referendo considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional de Madrid. Os magistrados alemães consideraram que uma ação política, permitindo que mais de dois milhões de pessoas pudessem votar. não pode ser confundida com uma ação violenta e armada para derrubar um governo.



Com esta retirada de todas as ordens europeias de detenção que pesavam sobre vários independentistas catalães fugidos em vários países da Europa, Puigdemont e todos os outros podem circular livremente por toda a Europa, apenas podem ser detidos se voltarem a Espanha. A retirada da ordem europeia de entrega por parte da justiça espanhola aplica-se também a outros líderes independentistas, entre os quais, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí e Marta Rovira. Na sua comunicação, Pablo Llarena lamentou-se da "falta de respeito" do tribunal alemão em cumprir o mecanismo europeu da ordem de entrega, mas, apesar disso, informa que não vai recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia, no Luxemburgo."O controle da dupla tipificação por parte do Estado da execução deveria limitar-se a comprovar se o factos descritos estão contemplados na legislação penal alemã, e se se justificariam por isso que a terem-se perpetrado, no país da execução da ordem, os atos suspeitos, se faria uma investigação penal semelhante a que está a ser feita [em Espanha]". Com esta decisão, o juiz espanhol dá por terminada o pedido de colaboração europeu.

O facto de tribunais em vários países europeus, como a Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Suíça, terem desconsiderado as acusações da justiça espanhola, dando a entender que se tratava de acusações políticas com fraca sustentação jurídica em países democráticos, dá um sério golpe à legitimidade da repressão que se verifica sobre os independentistas catalães e em relação à manutenção na prisão, decidida também nesta quinta-feira, dos ex-ministros catalães, membros da mesa do parlamento da Catalunha e dirigentes de movimentos sociais catalães em prisão preventiva, pelos crimes de rebelião.

Nuno Ramos de Almeida



