Há seis dias que milhares de hondurenhos deixaram o país rumo aos Estados Unidos, em busca de uma vida melhor. Esta quinta-feira, o Presidente norte-americano Donald Trump ameaçou fechar a fronteira sul com o México, caso a multidão de migrantes não seja travada.

Mundo 23 3 min.

O sonho americano tem arame farpado

Sibila LIND Há seis dias que milhares de hondurenhos deixaram o país rumo aos Estados Unidos, em busca de uma vida melhor. Esta quinta-feira, o Presidente norte-americano Donald Trump ameaçou fechar a fronteira sul com o México, caso a multidão de migrantes não seja travada.

Arely Orellana caminha com os dois netos de cinco anos pela mão. Consigo leva apenas uma mochila com algumas peças de roupa limpas. No braço, escreveu o número de telemóvel da filha, para não se esqueçer. O seu objetivo é apenas um: chegar a Texas e reencontrar a sua filha que há três anos se mudou para Houston, nos Estados Unidos, à procura de trabalho. O pai das crianças foi assassinado nas Honduras, e segundo Arely, ninguém ia empregar uma mulher doméstica de 65 anos. “Já não consigo dar-lhes de comer”, contou ao Guardian. “Estou velha, não consigo arranjar trabalho”.

Arely é uma dos milhares de imigrantes que partiram das Honduras, rumo aos Estados Unidos, para fugir da pobreza extrema e da violência que tornou a América Central num dos lugares mais perigosos do mundo. Mario David também decidiu deixar a sua casa à procura do “sonho americano”. Tem apenas 12 anos e é uma das poucas crianças que viaja sozinha. A família de Mario é muito pobre. “O pouco dinheiro que nos resta é-nos tirado pelos gangues”, conta ao jornal britânico. Quando chegar à fronteira com os Estados Unidos, Mario espera começar a estudar e a trabalhar. Em resposta ao jornalista, sobre o que queria estudar, Mario disse, entre risos: “Qualquer coisa, desde que dê bom dinheiro”.

As Honduras são um dos países mais pobres da América Central, com uma das taxas de violência mais altas do mundo. A violência e o tráfico de drogas aumentaram após um golpe em 2009, em que o exército hondurenho derrubou o Presidente eleito democraticamente, Manuel Zelaya. Nesse ano, 490 mil hondurenhos deixaram o país, de acordo com o Centro de Investigação Pew. Em 2017, o número aumentou para 600 mil. No dia 13 de Outubro, uma multidão de hondurenhos deixou o país rumo à fronteira com os Estados Unidos. A esse grupo juntaram-se mais de duas mil pessoas pelo caminho, que procuram também uma vida melhor fora do seu país. A viagem é feita a pé, de carro ou em carrinhas de caixa aberta. De noite descansam em abrigos improvizados e até no meio da rua.

23 Uma criança hondurenha recebe assistência médica num abrigo temporário em Hidalgo, no México AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Uma criança hondurenha recebe assistência médica num abrigo temporário em Hidalgo, no México AFP Um homem beija um bebé num abrigo temporário em Hidalgo, no México AFP Uma criança brinca no abrigo "Casa del Migrante" ("Casa do Migrante"), em Guatemala AFP Migrantes hondurenhos descansam no chão da igreja "Tres Caidas", em Tecún Umán, na Guatemala, perto da fronteira com o México AFP Migrantes hondurenhos descansam num quartel de bombeiros em Tecún Umán, Guatemala AFP Hidalgo, México AFP "Casa del Migrante", na cidade de Guatemala AFP Uma família hondurenha dorme num ginásio em Chiquimula, Guatemala AFP Chiquimula, Guatemala AFP Ciudad Tecún Umán, Guatemala AFP Ciudad Tecún Umán, Guatemala AFP Migrantes hondurenhos jogam futebol em Hidalgo, no México AFP Um polícia mexicano fala com um rapaz na fronteira de Guatemala com o México AFP Imigrantes hondurenhos seguram cartazes com os nomes das suas cidades de origem: "Juticalpa", "Tegucigalpa" e "Comayagua" AFP Um grupo de pessoas espera para receber comida em Tecun Uman, na Guatemala, perto da fronteira com o México AFP Imigrantes hondurenhos reúnem-se no centro da cidade de Tecun Uman, na Guatemala AFP Migrantes hondurenhos fazem fila para receber comida, após chegarem a Tecun Uman, no México AFP Guatemala AFP "Casa del Migrante", Guatemala AFP Imigrantes a caminho dos Estados Unidos, em Chiquimula, Guatemala AFP Mazatenango, Guatemala AFP Imigrantes hondurenhos chegam à cidade de Guatemala numa carrinha AFP Mazatenango, Guatemala AFP

Esta quinta-feira, Donald Trump ameaçou através do Twitter enviar tropas americanas para fechar a fronteira sul com o México, caso a multidão de imigrantes não seja travada. O Presidente norte-americano afirmou cortar de imediato a ajuda económica às Honduras, uma ameaça que também se estendeu a Guatemala e a El Salvador. Os "líderes estão a fazer muito pouco para impedir que um grande número de pessoas, incluindo criminosos, entrem no México e nos EUA. Além de cortar o financiamento a estes países, que parece que não sabem controlar a sua população, tenho de pedir ao México que trave este ataque. Se não conseguir, sou obrigado a chamar o exército e a fechar a fronteira", escreveu Trump no Twitter. "O assalto ao nosso país através da fronteira, incluindo a entrada de criminosos e drogas, é mais importante para mim do que os acordos de comércio ou o USMCA (novo acordo comercial com México e Canadá)", acrescentou. Numa tentativa de controlar a situação, o México mobilizou mais de duas centenas de agentes para reforçar a vigilância ao longo do rio Suchiate, na fronteira com a Guatemala, e deportar os imigrantes ilegais.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 October 2018





....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 October 2018

Esta quarta-feira, após já várias reações negativas de Trump, o embaixador dos Estados Unidos na Guatemala, Luis E. Arreaga, postou um vídeo no Facebook em que se dirigia aos imigrantes e apelava para que estes regressassem ao seu país. "Se tentarem entrar nos Estados Unidos, vão ser detidos e deportados", disse Arreaga. "Voltem para o vosso país. A vossa tentativa de imigrar vai falhar. " Contudo, para o governo mexicano, qualquer imigrante das Honduras com passaporte e visto válidos pode pedir asilo nos Estados Unidos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.