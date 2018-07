A ex-espia russa Anna Chapman, apanhada nos EUA em 2010, depois de condecorada por Vladimir Putin e de posar em várias revistas masculinas, resolveu lançar uma linha de moda com o seu nome, divulgada como “a arma mortal para a mulher feita na Rússia”.

Mundo 4 min.

O sexo dos espiões

Nuno RAMOS DE ALMEIDA Onde se narram as alegadas aventuras de Marina Butina, as verdadeiras de Anna Chapman e de outros agentes secretos russos infiltrados.

A ex-espia russa Anna Chapman, apanhada nos EUA em 2010, depois de condecorada por Vladimir Putin e de posar em várias revistas masculinas, resolveu lançar uma linha de moda com o seu nome, divulgada como “a arma mortal para a mulher feita na Rússia”. Depois do regresso a solo russo, trocados por espiões norte-americanos, os dez agentes russos, dos quais a jovem fazia parte, foram recebidos com honras de Estado por Putin e colocados em cargos e empresas lucrativas.

Os agente ilegais são ativos de um serviço secreto que se infiltram, como naturais do país inimigo, durante muitos anos, a fim de criarem uma lenda (biografia), que lhes permita atuar no momento certo. “Imaginem só isso: tiveram de aprender uma língua estrangeira como se fosse a sua língua materna. Só podem falar essa língua, pensar nessa língua, enquanto continuam a servir os interesses da pátria durante muitos e muitos anos”, explicou o presidente russo, ele próprio um ex-coronel do KGB. “Sem contar com proteção diplomática. Expondo-se aos perigos todos os dias, a eles e aos seus filhos que ignoram tudo sobre a sua atividade”, relata Putin.

Desvie-se o olhar da vistosa Anna Chapman que o soube manter fixado nos seus meneios e no convite de casamento para Edward Snowden, e observe-se um casal de espiões russos capturados ao mesmo tempo.

Elena e Andrei estudavam em Tomsk. O KGB reparou nele, em 1980, quando era um prometedor estudante de História, vindo da longínqua cidade siberiana de Kransnoiarski. Como tinha uma namorada e não pretendia abandoná-la, os seus superiores propõem-lhes participar num plano mais arriscado: formar uma família de espiões.

Transferidos para a sede do Primeiro Diretorado do KGB, o que trata da espionagem nos estrangeiro, passam dois anos a aprender inglês e francês e todos os conhecimentos inerentes à nova profissão. São-lhes preparadas novas identidades, provenientes de canadianos verdadeiros mas que tinham falecido muito novos, permitindo assim que o par de espiões de aceda a verdadeiros papéis de identidade. São enviados separados para o Canadá, onde “acidentalmente” se conhecem e casam. Este país não era o alvo da sua missão, a sua estada de muitos anos serve para consolidar a lenda, construir a sua biografia com anos de vida verdadeira.

Passa uma década. Estudam e têm dois filhos. Entretanto, acaba a União Soviética. É o caos nos serviços secretos e são deixados ao abandono. “Tivemos de nos desembaraçar sozinhos”, explicou mais tarde o casal à imprensa russa. Ela multiplica-se em trabalhos, ele cuida de um pequeno negócio de vendas por correspondência. Em 1999, a Rússia vai recompondo os seus aparelhos de Estado e são finalmente enviados para o destino original: os EUA. A sua missão é tentar infiltrar-se na elite do poder.

Andrei entra para a Harvard Kennedy School, frequentada por muitos altos dirigentes dos EUA e estrangeiros, e trabalha como especialista em previsões estratégicas para o gabinete da Global Partners. A sua missão decorre até 2010, altura em que são traídos por um trânsfuga e seu superior, o coronel Alexander Poteev, responsável pelas redes nos EUA, que entrega os agentes clandestinos sob o seu comando. Contra o casal não foi provada qualquer ação concreta para prejudicar os EUA, mas cumpriam uma missão de infiltração que seria ativada quando fosse necessário. “O mais extraordinário é que o KGB e os seus sucessores obstinam-se [apesar de todas as mudanças na Rússia] a prosseguir missões, previamente decididas, de infiltração, com a duração de décadas, custosas e de resultados incertos”, admira-se um especialista na espionagem russa, o escritor Andrei Soldatov.

O caso Maria Butina, que os russos afirmam ter sido fabricado pelo FBI para torpedear o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump, insere-se alegadamente numa mesma linha de ação. Já não se trata de uma ilegal com identidade falsa, mas de uma russa que joga um papel para conseguir influenciar determinados setores do partido republicano.

Alegadamente, a jovem de 29 anos conseguira relacionar-se com dirigentes da poderosa National Rifle Association (NRA), lobby pró-armas de direita, vivendo com um dos seus dirigentes. A justiça norte-americana acusa-a de ter “agido como uma agente governamental não declarada a favor de um Estado estrangeiro”. A jovem originária da Sibéria estaria, segundo os investigadores do FBI, a agir em conluio com Alexander Torshin, embora o seu nome não seja nomeado na acusação. Trata-se de um homem ligado a Putin e aos serviços secretos russos, e que ocupa o posto de vice-governador do Banco Central da Rússia. Nesta operação de colocação de Maria Butina teriam sido gastos cerca de 125 mil dólares.