O robô humanoide Fedor vai de 'férias' para a estação espacial

O robô mede 1,80 metro e pesa 160 quilos, tem contas nas redes sociais onde relata o seu quotidiano. Agora vai passar 17 dias no espaço.

A sonda Soyuz, com o primeiro robô humanoide russo Fedor a bordo, não conseguiu acoplar hoje na Estação Espacial Internacional (ISS), informou a agência de notícias russa.

Agendada para as 07h30 (hora do Luxemburgo) em modo automático, a acoplagem não aconteceu e a sonda teve que reiniciar as manobras.

A transmissão ao vivo no 'site' da Agência Espacial Russa (Roskosmos) foi interrompida quando a Soyuz estava localizada a uma distância de 100 metros da estação.

If #Fedor waved at you, would you wave back? Admittedly, I probably would https://t.co/1lQoV5igej — Monkey business (@sameshitnextday) August 24, 2019

Fedor, com um corpo antropomórfico prateado, mede 1,80 metro de altura e pesa 160 quilos. Ele fala, anda, dança e até canta. O nome corresponde ao acrónimo "Final Experimental Demonstration Object Research" e refere-se à designação russa Fyodor.

O robô tem contas nas redes sociais Instagram e Twitter, que detalham o seu quotidiano, com situações como quando aprende a abrir uma garrafa de água.



A bordo da ISS desde que descolou na quinta-feira do Cazaquistão, Fedor deveria testar as suas capacidades em condições de gravidade muito baixa, sob a supervisão do cosmonauta russo Alexander Skvortsov, nos 17 dias que está previsto permanecer no espaço.

Fedor foi criado com o objetivo de salvar vidas, mas pode vir a ser utilizado em muitas outras situações.

