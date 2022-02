O regresso dos falcões

Ainda ontem a NATO saiu humilhada do Afeganistão. E já está a engendrar a sua intervenção na Ucrânia. Só um actor deseja uma guerra em território europeu: os EUA.

Já ninguém se lembra da cimeira das Lajes, nos Açores, e daquela foto icónica do George Bush Jr (presidente dos EUA), José Maria Aznar (primeiro-ministro espanhol), Tony Blair (primeiro-ministro britânico), e o Durão Barroso (primeiro-ministro português) que foi cortado da foto como aquele namorado de quem temos vergonha e que já não queremos mostrar nas fotos antigas aos nossos sobrinhos.

A cimeira das Lajes foi há menos de 20 anos. Os quatro homens na foto são criminosos de guerra (alguns de nós já sabíamos na época; hoje é consensual). E as Lajes foram o rastilho da segunda guerra do Ocidente contra o Iraque, motivada pelas "armas de destruição em massa" que Saddam teria escondidas no seu bunker no deserto, que na realidade nunca existiram, num grande logro armado por Blair e Bush perante o Conselho de Segurança da ONU, de que a NATO participou de consciência e mãos sujas desde o dia um, em Março de 2003.

Já ninguém se lembra, mas ainda hoje estamos (aqui no nosso cantinho privilegiado europeu) a pagar amargamente o preço da invasão do Iraque: em anos de terrorismo, com a subsequente criação do ISIS; com a tragédia infame dos refugiados; no preço do petróleo, desde então; fora a instabilidade política, económica e social de todo o Médio Oriente.

Do Afeganistão, nem falar. Ainda ontem estávamos a assistir à retirada humilhante da NATO e à vitória, 20 anos depois, dos Taliban, contra quem fomos lutar porque achávamos que a NATO devia intervir em território alheio aos seus membros por uma questão de “segurança estratégica”. Em Julho de 2021, estávamos muito chocados com os amigos afegãos deixados para trás. Com as meninas que agora não podiam ir à escola. Com os corpos caídos dos aviões em retirada, à la Saigão. Como a memória é curtíssima nestes tempos de redes aceleradas, estamos hoje todos a torcer pela Ucrânia (boa) contra a Rússia (má), pelos EUA (bons) contra o Putin (mau).

Porque o debate está neste nível: bons contra maus, um história maniqueísta, Ocidente-Oriente, Guerra Fria redux. Também há os comentadores que estarão a torcer pelo show de napalm americano no Donbass mas que, no 'donde-teclas' das redes sociais, acusam os que são contra a intervenção dos EUA (aka NATO) na Ucrânia de uma espécie de defesa do Putin. Li até ilustres professores sobre "esquerdistas" que por serem contra a NATO considerariam, automaticamente, Putin um "arauto da paz". Quando milhões de pessoas saíram às ruas em 2003, em tantas cidades europeias, contra a intervenção no Iraque, fizeram-no porque eram claramente a favor de Saddam.

Estamos no grau zero da geopolítica, reagir nas redes como nas televisões, como se já não houvesse distinção entre: governantes sensatos e o spin mediático; diplomatas e senhores da guerra; exércitos regulares e milícias armadas; transeuntes com frio nas ruas de Kiev e a extrema-direita nazi a treinar crianças de arma na mão em horário nobre sem qualquer pudor. Não pareciam russos, porque, como todos sabemos, eles ainda comem crianças.

Em alerta para a lição da Ucrânia, para europeístas convictos e de nata, lembremo-nos do Iraque e do Afeganistão, e da forma como os EUA traíram a NATO e os seus aliados europeus. Fizeram os seus acordos unilaterais, saíram quando bem entenderam e deixaram tudo ao deus dará. E agora desejam ardentemente fazer o mesmo no Leste.

Já é tempo de se pensar a sério para que serve a NATO, que de "aliança" contra o comunismo foi, logo nos anos 90, transformada numa máquina ofensiva contra um inimigo invisível que, a pretexto de defender a aliança (de quem?), planta guerras "preventivas" um pouco por todo o mundo, da Jugoslávia ao Afeganistão, passando pelo Iraque e pela Líbia. E que, à custa de uma suposta expansão dos direitos humanos, serviu e serve apenas para alimentar a indústria de guerra no pós-Guerra Fria (sobretudo a dos falcões dos EUA), e que já devia ter acabado há muito tempo.

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

