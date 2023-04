No futuro, os nossos filhos, entre suspiros e olhos revirados, vão dizer "mas como foi possível que eles fizessem isto...".

O que vale a palavra de um alemão?

Hugo GUEDES No futuro, os nossos filhos, entre suspiros e olhos revirados, vão dizer "mas como foi possível que eles fizessem isto...". O "isto" é sermos completamente viciados por carros movidos a gasolina e a diesel.

Sabemos, mas fazemos por esquecer, que estes brinquedos literalmente nos matam: poucos minutos com um motor a trabalhar dentro de uma garagem fechada são suficientes para um ser humano perder os sentidos e até a vida. O ar das cidades é irrespirável e sabemos, mas fazemos por esquecer, que o planeta está em destruição acelerada.

(...) a partir de agora, na Europa, já não se pode confiar na Alemanha, um país de três caras.

O único consolo é que já dobrámos o cabo, e esse Adamastor que é o motor de combustão interna vai ficando, inexoravelmente, para trás. Mas essa é obviamente uma transição lenta e complicada. Na Europa, começa-se finalmente a procurar um equilíbrio entre o dinheiro e os interesses de longo prazo do planeta – e de quem nele habitará. A Comissão propôs um ambicioso programa ecológico, o "Objectivo 55", que impulsiona a reconversão sustentável das economias europeias, reformando muitas das suas vertentes. O centro desse programa é uma medida de efeito e envergadura: a proibição de carros novos com motores térmicos, ou seja, a gasolina, gasóleo ou gás liquefeito, a partir de 2035.

Arrancado a ferros após intermináveis e delicadas negociações, o texto final ficou acordado entre o Parlamento Europeu e os governos de cada um dos 27 Estados-membros, incluindo a Alemanha. Foi em seguida votado pelo Parlamento Europeu em Fevereiro e viajou até ao Conselho para ser ratificado – chegado a este ponto, uma formalidade.

Deu-se o golpe de teatro: a Alemanha roeu a corda, deu o dito por não dito, renegou o seu compromisso, voltou atrás com a sua palavra... já entenderam a ideia. O Governo alemão emana de uma coligação de três partidos e um deles, os liberais do FDP, anda com dificuldades para chegar aos 5% nas sondagens. São, também, um partido financiado historicamente pelo big business – ou seja, as suas lealdades não estão com o bem da comunidade em geral.

E foi assim que os liberais do FDP olharam para os (muitos) alemães que resmungavam por causa do fim dos motores fósseis e pensaram: olha que bela onda populista para cavalgar. Ou em versão alternativa, a todo-poderosa indústria automóvel "convenceu" o ministro dos Transportes a fazer o jogo deles, torpedeando a nova legislação. As duas razões não são mutuamente exclusivas. O que é certo é que, com toda a desfaçatez, a Alemanha paralisou a Europa enquanto não lhe satisfizessem a sua vontade de última hora (a possibilidade de continuar a fabricar motores térmicos desde que eles utilizem carburantes de síntese).

Os carburantes de síntese – produzidos com recurso a CO2 oriundo de actividades industriais – são apenas um pretexto. É uma tecnologia que ainda nem existe, mas quando estiver pronta será energívora, muito poluente e extremamente cara; na melhor das hipóteses será usada por um punhado de Porsches e Ferraris. Um acordo que garante esta possibilidade foi anunciado hoje, marcando mais uma cedência da Comissão Europeia perante a Alemanha. O objectivo dos liberais, visibilidade e votos, era outro e já estava atingido.

O preço para este psicodrama vamos pagá-lo todos. Porque a partir de agora, na Europa, já não se pode confiar na Alemanha, um país de três caras. E sem confiança, nenhuma relação progride.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

