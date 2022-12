O homem atualmente detido no Irão é um antigo candidato ao estatuto de proteção internacional no Luxemburgo. Trabalhou num restaurante em Differdange antes de desaparecer.

Sentença

O que se sabe sobre o residente do Luxemburgo condenado à morte no Irão

Centenas de pessoas foram mortas no Irão desde o início do movimento de protesto provocado pela morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma jovem curda acusada de ter violado o rigoroso código de vestuário das mulheres. Estas execuções forma denunciadas por Xavier Bettel, entre outros líderes e políticos de vários países.

Há alguns dias, foi noticiado que um residente do Luxemburgo de origem iraniana também tinha sido detido e condenado à morte. A preocupação levou o ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, a contactar o seu homólogo iraniano, Hossein Amir Abdollahian, por telefone. Desde então, parece ser o momento de negociações diplomáticas.

Quando contactado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que não podia fornecer mais informações. "A fim de respeitar o desejo da família de permanecer anónima, de proteger o indivíduo em questão e de não comprometer os esforços consulares em curso", respondeu fonte do ministério.

Chegou ao Luxemburgo em 2013

Segundo apurou o Virgule, a situação relativa a este residente luxemburguês é um pouco mais complexa. Mas quem é esta pessoa atualmente atrás das grades numa prisão iraniana, à espera de uma possível execução?

Em primeiro lugar, o residente do Luxemburgo é, de facto, um antigo requerente de asilo de origem iraniana e estará na casa dos 30 anos. Chegou ao Luxemburgo como candidato a refugiado em 2013. Acabaria então por obter proteção internacional, o que lhe permitiu permanecer em território grão-ducal.

Uma vez adquirido este estatuto, encontrou um emprego num restaurante em Differdange, graças à ajuda de um conhecido. Trabalhou lá de 2014 a 2015. O Virgule falou com o seu antigo chefe, também de origem iraniana, que se lembra muito bem do homem. "Gostei muito dele, era muito simpático", recorda. "Deixei-lhe as chaves da loja enquanto estive fora porque confiava nele, mas ele aproveitou a situação para fazer um certo número de tentativas de enriquecimento pessoal. Na altura, apresentei uma queixa".

O homem deixou então o Grão-Ducado e aparentemente instalou-se na Bélgica, na região de Bruxelas, onde vive o irmão. "Ele desapareceu depois do radar, mas uma coisa é certa: acabou por regressar ao Irão", diz o antigo chefe. Como é que ele sabe isto? Porque este último encontrou fotografias recentes do antigo empregado na antiga Pérsia. "Fiquei chocado porque, por um lado, pensava que ele ainda estava na Bélgica e, por outro, por ver que tinha sido condenado à morte. Estou triste por ele porque esta situação está totalmente além de qualquer conflito que eu possa ter tido com ele".

Ligado ao assassinato de um membro do Bassidj

De que é que este homem é acusado exatamente? Para descobrir, temos de voltar ao dia 4 de novembro. Nesse dia, foi organizada uma nova manifestação, apesar da repressão sangrenta. As forças de segurança dispararam sobre os manifestantes, enquanto estes atiraram pedras sobre um veículo policial.

A escalada da violência atingiu o seu clímax quando um membro do Bassidj, a notória milícia paramilitar ligada ao Corpo de Guarda Revolucionário Islâmico, o exército ideológico do Irão, foi morto. O homem de 24 anos foi alegadamente esfaqueado e o seu corpo nu foi encontrado na berma da estrada.

Em resposta a este ato, o distrito de Ekbatan, um lugar onde os protestos anti-regime se concentram em Teerão, foi alvo de várias vezes pelas forças de segurança. De facto, muitas detenções pesadas tiveram lugar nas últimas semanas, tanto de dia como de noite.

Há alguns dias, os meios de comunicação social filiados no governo da República Islâmica do Irão publicaram artigos sobre a reconstituição do assassinato do membro do Bassij morto em novembro. Vários manifestantes foram levados para o local da tragédia em uniformes de prisão.

Cerca de 15 arguidos

No total, cerca de 15 pessoas são acusadas de terem participado nas manifestações e/ou de estarem envolvidas no assassinato. E o antigo residente do Luxemburgo faz assim parte desta longa lista de pessoas colocadas em detenção. Contudo, não há informações sobre o papel que o homem possa ter desempenhado durante a manifestação.

No entanto, de acordo com o órgão de comunicação Iran International, aquele que é um dos principais arguidos neste caso foi torturado repetidamente para confessar. Foi mantido em isolamento durante mais de três semanas e foi repetidamente ameaçado de execução.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)

