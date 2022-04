A doença matou uma criança e exigiu transplantes de fígado em pelo menos 17 outras em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

O que se sabe sobre o recente surto de hepatite aguda em crianças

Bloomberg Um surto de hepatite aguda em crianças matou um menor e exigiu transplantes de fígado em pelo menos 17 outras em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

Embora a causa do contágio ainda não tenha sido determinada, os investigadores estão a estudar um adenovírus de uma família de vírus que causam uma série de doenças, incluindo uma constipação comum. Eis o que sabemos sobre esta hepatite aguda de origem desconhecida até ao momento:

1. Quando é que foi identificada e quantas pessoas foram afetadas?

Os primeiros casos foram identificados num hospital do Alabama, nos EUA, em outubro de 2021, quando cinco crianças foram admitidas com lesões no fígado de causa desconhecida. Este ano, a Organização Mundial de Saúde foi notificada a 5 de abril sobre cerca de 10 casos em crianças anteriormente saudáveis na Escócia. Três dias mais tarde, já tinham sido identificados 74 casos no Reino Unido.

A maioria dos 169 casos conhecidos foram detetados no Reino Unido — eram 114 a 21 de abril —, seguindo-se 13 em Espanha, 12 em Israel, nove nos Estados Unidos e 21 distribuídos pela Dinamarca, Irlanda, Holanda, Itália, Noruega, França, Roménia e Bélgica, segundo a OMS. A 25 de abril, o Ministério da Saúde do Japão disse ter encontrado um caso provável, suscitando preocupações de que a doença se esteja a propagar fora da Europa e dos Estados Unidos. No Luxemburgo também não foi detetado nenhum caso até à data.

Com uma investigação mais extensiva, é "muito provável que sejam detetados mais casos antes que a causa possa ser confirmada e que medidas mais específicas de controlo e prevenção possam ser implementadas", disse a OMS em comunicado.

2. Quais são os sintomas comuns?

Dor abdominal, diarreia e vómitos são seguidos de icterícia, condição que ocorre quando a pele ou a parte branca dos olhos ficam amarelas. Os testes laboratoriais mostram sinais de inflamação grave do fígado, com leituras de enzimas hepáticas marcadamente elevadas. A maioria das crianças não apresentava febre. Outros sintomas de hepatite incluem fadiga, perda de apetite, urina escura, fezes de cor clara e dores nas articulações.

As crianças afetadas têm entre um mês e 16 anos de idade, havendo muitas com 10 ou menos. Cerca de 10%, 17 crianças, precisaram de um transplante de fígado. Pelo menos uma morte foi relatada, disse a OMS.

3. O que está a causar a doença?

A origem da doença ainda não é conhecida. As autoridades de saúde e os peritos estão a investigar potenciais agentes infecciosos, incluindo um adenovírus conhecido que foi detetado em 74 das crianças. Algumas também estavam infetadas com covid-19, embora o impacto deste vírus na doença não seja claro.

Os agentes patogénicos comuns que causam hepatite viral aguda, incluindo os vírus das hepatites A, B, C, D e E, não foram encontrados em nenhum dos casos, segundo a OMS. Não foram ainda identificados outros fatores de risco, incluindo ligações a viagens internacionais. Estão em curso testes adicionais para outras infeções, químicos e toxinas nos países afetados, que também iniciaram atividades de vigilância reforçadas.

É possível que a hepatite grave seja uma consequência existente, embora rara, de uma infeção por adenovírus que está agora a ser identificada com mais frequência graças ao reforço da testagem. As infeções por adenovírus têm vindo a aumentar recentemente, após terem caído para níveis baixos durante a pandemia da covid-19, tornando as crianças mais pequenas potencialmente mais suscetíveis à sua presença. O potencial aparecimento de um novo adenovírus deve também ser investigado, alertou a OMS.

4. O que é um adenovírus?

Os adenovírus são vírus comuns que causam uma série de doenças, incluindo sintomas semelhantes aos da constipação, febre, dor de garganta, bronquite, pneumonia e diarreia, informa o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA. Existem mais de 50 tipos de adenovírus que podem causar infeções em humanos, segundo a OMS. Embora causem mais frequentemente sintomas respiratórios, podem também ser responsáveis por doenças como gastroenterite, conjuntivite e infeções da bexiga.

A OMS disse que o adenovírus foi detetado em mais de 40% dos casos. Entre as amostras que foram submetidas a testes moleculares, 18 foram identificadas como adenovírus do tipo F41. No entanto, os resultados são alarmantes, uma vez que os adenovírus normalmente se resolvem por si próprios e não causam a gravidade da doença observada nas crianças. O adenovírus tipo 41 causa tipicamente diarreia, vómitos e febre, muitas vezes acompanhados de sintomas respiratórios. Não é conhecido como causa de hepatite em crianças saudáveis.