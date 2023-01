Estas bisarmas de 55 toneladas conseguem mover-se rapidamente à velocidade de 70 quilómetros por hora. Rússia diz que “vão arder da mesma maneira que os outros”.

O que são tanques Leopard e como podem dar a vitória à Ucrânia?

Telma MIGUEL Estas bisarmas de 55 toneladas conseguem mover-se rapidamente à velocidade de 70 quilómetros por hora. Rússia diz que “vão arder da mesma maneira que os outros”.

O Reino Unido prometeu no início do mês enviar 14 tanques Challenger e Joe Biden acaba de confirmar que os EUA vão enviar para a Ucrânia 31 tanques Abrams. Esta quarta-feira no Budenstag, Olaf Scholz confirmou que a Alemanha iria enviar 14 dos seus Leopard 2, depois de semanas a adiar a tomada de decisão, e sob a pressão da opinião pública interna e internacional.



Aparentemente, terá sido o anúncio ontem, terça-feira, de que Washington iria mandar os seus M1 Abrams para a frente de guerra na Europa que terá levado o chanceler alemão a cobrir a parada. E a sua objeção inicial em enviar os seus tanques, que estava a causar incómodo aos aliados da NATO - incluindo na cimeira dos aliados na cidade de Ramstein, na passada segunda-feira - poderá ter tido a ver com um ‘bluff’ para que Washington se comprometesse também.

Na conferência de imprensa desta tarde, Biden descreveu os tanques Abrams “como os melhores do mundo” e “extremamente complexos de operar e manter”. Por isso, os EUA vão também "enviar peças e equipamento acessório para operarem eficazmente estes tanques no campo de batalha”.

Ofensiva da primavera com os tanques do Ocidente

Na segunda-feira, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Moriawicki, tinha assumido que iria enviar este equipamento produzido na Alemanha para as tropas ucranianas, quer Berlim autorizasse a Polónia a fazê-lo ou não. Esta quarta-feira, Scholz anunciou o envio dos tanques e que iria autorizar todos os países da UE que quisessem a enviar os tanques.

Os tanques alemães podem estar operacionais nas zonas de combate dentro de três meses para aquilo que já se chama a “ofensiva da primavera”. Zelensky já agradeceu “ao chanceler e a todos os nossos amigos” a ‘prenda de aniversário’.O presidente ucraniano entende que para mudar o curso da guerra e alcançar uma ofensiva vitoriosa para as tropas ucranianas, seriam precisos cerca de 300 tanques modernos.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, Jean Asselborn, após uma cimeira em Bruxelas, confirmou a noção do presidente ucraniano de que 300 tanques modernos seriam necessários para uma ofensiva em massa, mas salientou que o “passo para enviar os tanques tem que ser dado em conjunto”.

Além da oferta alemã, a Finlândia, a Espanha e os Países Baixos já anunciaram que vão mandar parte dos seus carros blindados do modelo Leopard 2A6. Além dos que a Polónia e a Noruega já tinham dito que tinham disponibilidade de enviar para a Ucrânia. Também Portugal já disse que irá enviar alguns dos seus 37 tanques de fabrico alemão.

"Nenhuma dúvida: Portugal vai participar e ajudar a Ucrânia a desenvolver a sua capacidade nesta área dos carros de combate Leopard 2", disse à agência Lusa, Helena Carreiras. O número de tanques enviados será considerado de forma a não desguarnecer o exército português. A decisão será tomada nos próximos dias.

Por que é Zelensky quer tanto os Leopard?

Segundo um relato do jornal Washington Post, os primeiros Leopard 2 foram produzidos em 1979 e graças às várias melhorias desde então, “ganharam a reputação de um dos melhores tanques de guerra do mundo”. E são obviamente muito mais avançados do que os carros de combate da era soviética que estão a ser usados na batalha, quer por russos quer por ucranianos.

Tecnicamente têm camaras de infravermelhos, que lhes permite ver na escuridão, e capacidade de detetar os alvos por visualização laser. Possuem ainda várias estruturas de proteção dos seus quatro tripulantes.

Segundo a descrição do Washington Post, estas bisarmas de 55 toneladas conseguem mover-se rapidamente à velocidade de 70 quilómetros por hora. Usam ainda munições standard dos vários equipamentos da NATO, o que significa que será fácil que qualquer país da Aliança envie armamento para estes tanques. Em relação aos norte-americanos Abrams, os Leopard têm a vantagem de usar diesel normal, fácil de obter, mesmo em guerra, enquanto os americanos funcionam com combustível para aviões.

No entanto, todas estas capacidades não impressionam, pelo menos oficialmente, a Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, reagiu à decisão do Ocidente de fortalecer o exército ucraniano, com a frase de que os novos tanques “vão arder da mesma maneira que os outros”. Peskov considerou a operação como “um plano falhado” de vencer a guerra.

Quantos Leopard 2 tem a Europa?

Ainda segundo o jornal Washington Post, os países da UE têm mais de 2000 destes tanques, nem todos da versão mais moderna. A Alemanha terá mais de 500, de vários modelos (e irá enviar 31). E a Ucrânia ter-se-á concentrado tanto na ideia de obter os Leopard 2 não só por serem do mais avançado em termos de equipamento bélico, como pelo facto de os exércitos europeus os terem em abundância. Mas poderão ser precisos muitos mais do que aqueles que, de momento, os países se comprometeram a enviar

