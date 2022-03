As bombas de fósforo, que deixam marcas brancas no céu, atingiram uma cidade na região de Lugansk, de acordo com funcionários ucranianos.

Guerra na Ucrânia

O que são bombas de fósforo branco, as armas proibidas que a Rússia é acusada de usar na Ucrânia?

AFP As bombas de fósforo, que a Rússia é acusada por Kiev de utilizar na Ucrânia, são armas incendiárias que são proibidas para uso contra civis mas não contra alvos militares, de acordo com uma convenção internacional.

As bombas de fósforo, que deixam marcas brancas no céu, atingiram uma cidade na região de Lugansk, de acordo com funcionários ucranianos nestas regiões orientais.

A informação foi transmitida na quinta-feira pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas não foi possível verificá-la no imediato de forma independente, segundo a AFP.

"A Rússia nunca violou nenhuma convenção internacional", disse o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, quando questionado pela imprensa sobre o assunto.

Bomba incendiária, não química

As bombas de fósforo branco não são armas químicas, mas a sua utilização é proibida pela Convenção sobre Armas Químicas (CWC), que entrou em vigor em 1997. Elas enquadram-se na categoria de armas incendiárias.

Rússia nega qualquer violação do direito internacional após ser acusada de usar bombas de fósforo na Ucrânia A Rússia negou esta sexta-feira qualquer violação do direito internacional depois de ter sido acusada pela Ucrânia de utilizar bombas de fósforo na sua ofensiva militar no país vizinho.

A sua utilização está enquadrada no Protocolo III da Convenção da ONU sobre Armas Convencionais (CCW), que entrou em vigor em dezembro de 1983 e que restringe a sua utilização mas não a proíbe completamente.

Este tipo de arma "é proibido em todas as circunstâncias" contra as populações civis, declara o protocolo.

As armas incendiárias são também proibidas contra alvos militares quando estes estão perto de populações civis. Mas este protocolo não cobre o fósforo branco quando usado pelas suas propriedades de fumo ou iluminação.

A Federação Russa e a Ucrânia são consideradas como signatárias deste Protocolo III desde 1982 (durante a URSS).

O fósforo, que se acende no contacto com o ar, "não é classificado como arma química, mas é um equipamento que está disponível para muitos exércitos no mundo", segundo Olivier Lepick, investigador associado à Fundação para a Investigação Estratégica, entrevistado na quinta-feira no canal francês LCI.

Pode ser utilizado como cortina de fumo para mascarar movimentos de tropas, para iluminar o campo de batalha ou para queimar infraestruturas. Mas, quando atinge os civis, pode "causar danos absolutamente horríveis, queimaduras extremamente graves", sublinha o perito.

Surgiram na Primeira Guerra Mundial

As bombas incendiárias começaram a ser utilizadas extensivamente durante a Primeira Guerra Mundial, em paralelo com o nascimento da aviação militar. A 31 de maio de 1915, um ataque aéreo com bombas incendiárias foi efetuado pela primeira vez sobre Londres por um dirigível alemão Zeppelin.

As bombas de fósforo branco foram amplamente utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo pelo exército norte-americano em solo europeu, particularmente contra as tropas blindadas alemãs.

ONU acusa Rússia de estar a usar bombas de fragmentação Estas bombas - proibidas - são formadas por compartimentos que se abrem e dispersam centenas ou, por vezes, milhares de submunições. Muitas ficam por detonar, tornando-se explosivos que podem ferir ou matar pessoas mesmo décadas depois, bem como impedir o cultivo de terrenos aráveis.

Outro tipo famoso de munição incendiária, as bombas de napalm, à base de gasolina gelificada, inventadas em 1942, são mais conhecidas por terem sido utilizadas pelo exército norte-americano no Vietname contra a guerrilha liderada pelo exército vietcong, causando um elevado número de baixas civis.

O exército francês também utilizou napalm durante a Guerra da Indochina, em particular durante a Batalha de Vinh Yen, em 1951.

Utilizadas no Iraque e na Síria

Mais recentemente, o exército norte-americano foi acusado de utilizar bombas de fósforo branco durante uma ofensiva em Fallujah, em novembro de 2004, apesar da presença de muitos civis nesta cidade iraquiana, que se suspeitava serem uma base de retaguarda para grupos terroristas.

O Chefe de Estado Maior dos EUA Peter Pace tinha, posteriormente, considerado "legítimo" o uso de bombas de fósforo branco contra insurgentes no Iraque.

Pelo menos quatro mortos, incluindo duas crianças, num bombardeamento perto de Lugansk Pelo menos quatro pessoas morreram, incluindo duas crianças, e outras seis ficaram feridas após um bombardeamento russo na cidade de Roubijné, perto de Lugansk.

"O fósforo branco é um meio legítimo para o exército", explicou o oficial superior, em novembro de 2005. "Não é uma arma química. É uma arma incendiária. Está dentro da lei da guerra a utilização destas armas".

O exército israelita foi acusado de utilizar bombas de fósforo contra refugiados palestinianos em janeiro de 2009, em Gaza, pelo chefe da agência da ONU (Unrwa) John Ging.

O exército russo foi acusado em março de 2018 pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos (SOHR) de utilizar bombas incendiárias na Síria durante a ofensiva do regime de Bashar al-Assad contra um bastião rebelde em Ghouta Oriental, perto de Damasco. Moscovo negou.

O exército ucraniano também foi acusado pela Rússia de utilizar munições de fósforo em junho de 2014 durante a Guerra do Donbass.

A Arménia e o Azerbaijão também se acusaram mutuamente de bombardear zonas civis ou de utilizar armas proibidas contendo fósforo durante os combates em Nagorno-Karabakh, em 2020.

