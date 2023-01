Conheça as medidas implementadas nos países vizinhos em 2023.

Mundo 8 min.

Transfronteiriços

O que mudou em França e na Bélgica a partir de 1 de janeiro

Laura BANNIER Conheça as medidas implementadas nos países vizinhos em 2023.

À semelhança do que acontece no Luxemburgo, há várias coisas que mudam em França e na Bélgica com o novo ano. O dia 1 de janeiro de 2023 marcou a implementação de numerosas decisões políticas, que terão impacto na vida quotidiana, além dos belgas e dos franceses, nos trabalhadores transfronteiriços. Saiba quais são.



Bélgica

Indexação de salários mais elevada

Mais de 500.000 trabalhadores são afetados por esta medida. Como todos os anos, os residentes belgas que são pagos de acordo com a Comissão de Paridade para os Empregados terão o seu salário ajustado de acordo com a inflação. Logicamente, este ano, esta indexação é particularmente elevada, ascendendo a 11,08%. Outros setores, tais como a indústria alimentar (10,96%), os seguros (11,19%) e o comércio alimentar (11,08%), também beneficiaram de aumentos salariais.

O que muda no Luxemburgo em janeiro deste ano Impostos, salários e apoios, saiba o que entra em vigor já no primeiro mês de 2023.

Subsídio de arrendamento na Valónia

As famílias de baixos rendimentos receberão uma subvenção nesta região. O subsídio de arrendamento permitirá às pessoas que estão na lista de espera para habitação social há mais de 18 meses, e que são portanto forçadas a arrendar no mercado privado, obter um subsídio de 125 euros. Este montante será aumentado em 20 euros por criança dependente e em 40 euros para pessoas com deficiência, até um máximo de 185 euros por mês.

Fatura da água aumenta na Valónia

É a primeira subida desde 2014. O governo valão aprovou o pedido de aumento do preço da água feito pela empresa de água da Valónia. Assim, os custos suportados pela companhia de água para recolher, tratar, armazenar e distribuir água irão aumentar de 2,62 para 2,80 euros por metro cúbico de água. Em termos concretos, este aumento terá um impacto estimado nas faturas de 1,33 euros por mês ou 16 euros por ano.

Proibido fumar nas estações de comboios

Embora não seja permitido aos belgas fumar a bordo de comboios desde 2004, só agora esta proibição passa a vigorar nas plataformas das estações. Esta medida diz respeito a todas as 550 estações na Bélgica e visa tornar estes lugares mais limpos, além de perseguir um objetivo óbvio de maior saúde pública.

Estudantes podem trabalhar mais

O número máximo de horas que os estudantes belgas podem trabalhar por ano, até aqui limitado a 475 horas, passará a 600 horas anuais. Esta quota permite-lhes manter os abonos de família enquanto pagam contribuições reduzidas para a segurança social.

Licença parental do pai passa para 20 dias

A licença parental do pai, que já tinha sido aumentada de 10 para 15 dias em 2021, é agora aumentada para 20 dias. Aplica-se a todos os trabalhadores, a tempo inteiro ou a tempo parcial, e deve ser gozada no prazo de quatro meses a partir do dia do nascimento. De salientar que o trabalhador conserva o salário integral a cargo do empregador durante os três primeiros dias de licença, e depois recebe um subsídio da seguradora equivalente a 82% do salário bruto.

Alguns veículos motorizados sujeitos a nova inspeção técnica

Alguns veículos motorizados terão de ser submetidas a uma inspeção técnica. Em causa estão os motociclos de categoria L e motociclos com uma capacidade cúbica superior a 125 cm. Este controlo deve ser realizado após um acidente ou quando o veículo é vendido a um particular. A medida também se aplica a automóveis sem licença, quadriciclos e 'buggies'. A taxa para esta inspeção é de 48,50 euros.

Consulta com médico de clínica geral mais cara

A partir de 1 de janeiro, ficou um pouco mais caro visitar um médico de clínica geral na Bélgica. O preço desta consulta subirá de 27,25 euros para 30 euros, um aumento de 10%. As consultas com especialistas cujo custo era inferior a 30 euros também passarão a cobrar este montante. Aquelas cujo preço já era mais elevado serão também aumentadas.

Preços dos combustíveis no Luxemburgo sobem no início de janeiro A taxa CO2 sobe mais cinco euros por tonelada face a 2022, já a partir de dia 1, e o aumento vai refletir-se no valor da gasolina e do gasóleo.

Redução de 1.000 euros na compra de uma casa

Esta aparenta ser uma medida contracorrente, face a numerosos aumentos. Uma reforma notarial permitirá uma redução dos emolumentos notariais aquando da compra de uma casa: se costumavam ascender facilmente a 2.000 euros, agora estas taxas serão fixadas em 750 euros para a escritura de compra e 550 euros para a escritura do empréstimo. Este último está também sujeito a uma redução fixa de 20% sobre as taxas para todos os documentos escritos. Isto irá poupar aos compradores várias centenas de euros.

França

Salário mínimo aumenta 1,8%

Os trabalhadores que recebam o salário mínimo terão um aumento de 1.678,95 euros para os 1.709 euros brutos por mês. Numa base horária, este valor subirá para 11,27 euros, em comparação com os 11,07 euros em 2022. Este aumento representa mais 24 euros mensais, elevando o salário para 1.353 euros líquidos.

Limite de preço da energia prolongado

O governo francês continua a meter a mão no bolso para apoiar as famílias face à subida dos preços da energia, contida a 15% desde 1 de janeiro. Em termos concretos, as famílias deverão ver a sua fatura de gás aumentar em 25 euros por mês; segundo o Executivo, se a medida não fosse implementada, este aumento seria de 200 euros. Os agregados familiares que utilizam eletricidade para aquecimento pagarão mais 20 euros por mês, em comparação com o aumento de 180 euros que ocorreria sem o mecanismo de congelamento de preços.

Apoio para incentivar a partilha de automóveis

Para encorajar os franceses a partilhar carro, o Governo decidiu atribuir um subsídio de 100 euros a quem passe a utilizar esta forma de deslocação para as viagens diárias entre casa e o local de trabalho ou de estudo. Um primeiro pagamento de 25 euros será efetuado o mais tardar três meses após a primeira viagem, e um segundo pagamento de 75 euros será efetuado três meses após a décima viagem.

Proibidas vendas por telefone pelos números 06 e 07

A partir de agora, as plataformas de prospeção comercial terão de utilizar uma categoria específica de números, os que começam com 09 37, 09 38 ou 09 39. Ao mudar-se para outra região, o detentor de um número poderá agora manter o mesmo número de telefone fixo.

Desaparece o selo vermelho dos correios

O selo vermelho, que se destinava ao correio urgente, já não é utilizado, passando a ser substituído pelo envio de uma carta digitalizada. O envio é feito através do site da Poste, que, após a sua impressão, a enviará ao destinatário. O preço do serviço é de 1,49 euros, comparado com 1,43 euros para o selo vermelho. Embora não haja aumento no preço dos selos verdes, reservados ao correio tradicional, as cartas serão agora entregues em três dias úteis em vez de dois.

Macron anuncia preservativos grátis para os jovens entre os 18 e os 25 anos A lei orçamental da Segurança Social adotada na semana passada prevê também a contraceção de emergência gratuita para todas as mulheres, sem receita médica.

Preservativos grátis para menores de 26 anos

É agora possível aos menores e aos jovens entre os 18 e 25 anos de idade obter preservativos gratuitamente nas farmácias. Até agora, estes só estavam disponíveis em acesso livre nas enfermarias escolares, em algumas associações, centros de planeamento familiar e centros de rastreio.

Apoio à compra de bicicleta elétrica alargado

A elegibilidade para a ajuda para a compra de uma bicicleta elétrica foi estendida e abrange agora 50% das famílias mais pobres, ou seja, com um rendimento fiscal de referência por unidade inferior a 14.089 euros, em comparação com os 13.489 euros anteriores. Esta ajuda pode chegar as 300 euros para a compra de uma bicicleta nova.

Subsídio de combustível para trabalhadores com baixos rendimentos

Embora o desconto em bomba tenha terminado a 31 de dezembro, os trabalhadores com baixos rendimentos poderão beneficiar de um novo mecanismo de ajuda. O subsídio, no valor de 100 euros, será pago em janeiro a 50% das famílias mais pobres que necessitam do seu veículo motorizado para ir trabalhar. No total, 10 milhões de pessoas cujos rendimentos não excedam 1.314 euros líquidos por mês para uma única pessoa vão poder beneficiar da medida. Também inclui agregados familiares, por exemplo, um casal com três filhos com um rendimento de 5.255 euros líquidos por mês.

Fim das embalagens descartáveis nos restaurantes de fast-food

Os restaurantes de fast-food terão de passar a utilizar pratos laváveis e reutilizáveis. Após o fim das palhinhas de plástico e a proibição de destruir os artigos não alimentares que ficam por vender, é agora posto em prática um dos decretos da lei contra o desperdício relativo às embalagens descartáveis. Outras medidas, tais como o fim do talão de venda, entrarão em vigor em 2023.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.