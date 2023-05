Saiba quais as principais alterações ao nível de infraestruturas, subsídios e no consumo de certos produtos.

O que muda no Luxemburgo, França e Bélgica em maio

O que muda no Luxemburgo, França e Bélgica em maio

Subsídios que aumentam, produtos mais caros ou o fim do pagamento em numerário nos comboios. Fazemos um apanhado de tudo o que muda no Grão-Ducado e nos países vizinhos este mês.

Luxemburgo

• Arranque da época balnear

A época balnear já começou no Grão-Ducado. Várias zonas balneares estão abertas ao público desde 1 de maio, como os dois lagos de Weiswampach, o lago de Haute-Sûre, a lagoa de Remerschen e o lago de Echternach.

• Reabertura da linha do Norte



A retoma da circulação ferroviária nos troços Ettelbruck-Kautenbach e Kautenbach-Wiltz está agendada para 8 de maio. O tráfego tinha sido interrompido em março devido à instabilidade de uma escarpa.

• Pedido de voto por correspondência



Quem quiser votar por correspondência nas eleições comunais tem até 17 de maio para fazer o requerimento de envio da convocatória para uma morada no Luxemburgo. O prazo de envio para o exterior terminou a 2 de maio.

França

• Subida do salário mínimo



O salário mínimo francês aumenta 2,2% este mês e passa a fixar-se nos 1.383,08 euros líquidos por 35 horas semanais. Isto representa um ganho mensal de 30 euros para todos os trabalhadores abrangidos, de acordo com o decreto publicado em Diário da República a 27 de abril.

• Aumento das prestações sociais



O aumento em 1,6% do RSA (rendimento mínimo), do bónus de atividade e dos abonos de família entra em vigor este mês. O RSA passa de 598 para 608 euros para uma pessoa que viva sozinha. O subsídio para adultos com deficiência sobe 14,72 euros para 971,70 euros.

• Aumento do preço do tabaco



O preço do maço de 20 cigarros de diversas marcas aumentaram entre 10 a 60 cêntimos a 1 de maio, obedecendo à vontade do governo de fazer repercutir a inflação no tabaco. Os pacotes de 30 gramas de tabaco de enrolar também subiram quase 30 cêntimos, sendo que os maiores podem custar mais um euro.

• Pedido do cheque-energia madeira



Este é o último mês para pedir o cheque-energia madeira ('chèque énergie bois'), destinado a quem recorre ao aquecimento com madeira, por exemplo troncos, cavacas ou pellets. O valor desta ajuda situa-se entre os 50 e os 200 euros consoante os rendimentos do agregado familiar. O pedido é feito online.

Bélgica

• Subsídio de bicicleta de 0,27 euros/quilómetro



Os trabalhadores belgas beneficiam, a partir de agora, de um subsídio de bicicleta para as deslocações casa-trabalho. A medida é aplicável a todos os setores e empresas onde não foi celebrada nenhuma convenção coletiva de trabalho sobre este assunto. Este montante fixa-se nos 0,27 euros por quilómetro percorrido até um máximo de 40 quilómetros por dia.

• Fim do pagamento em dinheiro nos comboios



Os passageiros que queiram comprar o bilhete a bordo só poderão pagar por via eletrónica. Os pagamentos em dinheiro continuarão a ser possíveis nas bilheteiras ou nas máquinas de venda automática das estações.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

