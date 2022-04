O que acontece no resto do mundo

Na ONU, 35 países abstiveram-se na condenação da invasão da Ucrânia e opuseram-se às sanções à Rússia. Como se vê a guerra desde o Sul?

Desde um lago remoto no coração da América Central, num país com séculos de violência e racismo sistémicos, genocídio, guerra civil, massacres, valas comuns, paramilitarização, consigo finalmente ler notícias sobre a América Latina que fui impedida de ler na Europa, porque lá/aí o sinal da RT Espanhola foi bloqueado.

Na Europa posso, no entanto, aceder à "imprensa livre" da Guatemala que me conta sobre grandes proprietários, investimentos em minérios, apoio generoso de igrejas evangélicas e dinheiro da USAID para projectos "desenvolvimentalistas". Fico sem saber quantos indígenas foram perseguidos porque lutaram pelo direito à escola, à terra, à água. Aqui, a guerra na Europa é algo distante que afecta sobretudo o combustível e o preço da comida. E o salário não alcança.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia deixámos de receber notícias do resto do mundo. Como se lê a guerra por aqueles que não citam o New York Times? No Guardian, David Adler sugere que a posição do Sul Global em relação à invasão pode significar o ressurgimento do movimento dos Não-Alinhados. Vários podcasts com analistas e investigadores, da Índia à África do Sul, corroboram esta visão: muitos condenam a invasão da Ucrânia mas também as sanções; insistem na diplomacia e no diálogo; sabem que são os países pequenos, pobres e frágeis que vão sofrer as consequências; quase todos já passaram por conflitos.

Os podcasts "Give the People what they want!", de Vijay Prashad (director da Tricontinental), Zoe Alexander e Prasanth R, e o "Nothing is Foreign", da CBC no Canadá, têm discutido a guerra sempre à luz de conflitos que dizem ser análogos (Síria, Líbia, Afeganistão, Iraque), mas também de posições geopolíticas do Sul Global, de cariz histórico, económico, ou ambos.

As posições oficiais da África do Sul são relevantes, sobretudo para uma Europa tão centrada na cacofonia mediática, incapaz de aceitar que se pode ser contra a guerra, pela paz, e simultaneamente condenar a raiz do conflito: a embaixadora sul-africana na ONU disse: "A África experimentou a sua parte dessas guerras por procuração. Por isso simpatizamos com o povo da Ucrânia que se viu envolvido num conflito que não é da sua responsabilidade"; no entanto, o presidente Cyril Ramaphosa atribuiu também responsabilidades à NATO, cuja expansão a Leste na Europa "conduziu a maior instabilidade na região". A posição da África do Sul é também informada pela da União Africana, em paralelo com a invasão da Líbia em 2011: o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, defendendo a abstenção na ONU, afirmou que o Ocidente "destruiu" a Líbia e provocou a "proliferação de terrorismo muito além das suas fronteiras".

A investigadora Swapna Kona Nayudu diz que, vista da Índia, a cobertura da guerra não difere da do Ocidente sobre a questão da soberania e a crise humanitária, mas insiste "na hipocrisia das análises e dos media ocidentais na condenação de uma guerra enquanto tantas outras são ignoradas, a não ser que haja perda de vidas europeias, ocidentais ou brancas". Afinal, diz, a diplomacia indiana "não existe num vácuo, e até na ONU a sua posição existe em relação a outros conflitos no mundo, incluindo na sua própria fronteira" (como Caxemira ou disputas com a China).

O que os media indianos não fazem, explica, é entrar em leituras estereotipadas "sobre a personalidade de Putin [ou] psicologia russa". A ênfase está em "como se pode alcançar o fim da guerra", que vem da "experiência da Índia durante a Guerra Fria e a sua posição como país Não-Alinhado, e o seu papel como mediador entre a Rússia e o Ocidente".

Como o primeiro país a perder na aproximação entre a Rússia e a China, a Índia não pode "arriscar alienar a Rússia, nem perder a relação com a China, nem pode antagonizar o Ocidente", diz a analista. "É importante que se reconheça a independência que as nações têm em actuar de forma autónoma no sistema internacional, e que em nada indica uma falha em responder à crise de forma ética ou comprometida."

O investigador da Universidade de Joanesburgo, Chidochashe Nyere, sublinha que a posição da África do Sul é de sobrevivência: "Quando dois elefantes lutam é a erva que sofre. Quando estes grandes jogadores lutam entre si há um impacto muito negativo em países pequenos, como os africanos."

Até a Arábia Saudita, um dos maiores aliados dos EUA no Médio Oriente, se recusou a sancionar a Rússia. As relações com os americanos estão a deteriorar-se. Citado por Trita Parsi no MSNBC, um diplomata saudita descreveu as tensões com os EUA como "o fim da linha para nós e para Biden, mas talvez para os EUA também." Esta semana a OPEP anunciou que não há alternativa ao petróleo russo e que não vai aumentar a produção para responder às sanções.

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

