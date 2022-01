Reino Unido aboliu o uso de máscara em espaços fechados a partir desta quinta-feira e a Dinamarca está prestes a ser o primeiro país da UE a acabar com todas as restrições sanitárias a partir de 1 de fevereiro. Bélgica já aliviou medidas e em França o teletrabalho obrigatório termina já na próxima semana.

O princípio do fim da pandemia? Europa começa a levantar restrições

Paula DE FREITAS FERREIRA Reino Unido aboliu o uso de máscara em espaços fechados a partir desta quinta-feira e a Dinamarca está prestes a ser o primeiro país da UE a acabar com todas as restrições sanitárias a partir de 1 de fevereiro. Bélgica já aliviou medidas e em França o teletrabalho obrigatório termina já na próxima semana.

Os números explodem na Europa por causa da Omicron, a variante mais contagiosa até ao momento. Portugal bate recordes de infeção com as previsões a apontarem para um valor real de 150 mil casos diários (dos quais serão visíveis apenas 60 mil a 65 mil), o Grão-Ducado está há dois dias acima das três mil novas infeções por dia, França bateu o recorde de meio milhão de casos num único dia e os casos de reinfeções são aos milhares: no Luxemburgo 6.624 pessoas tinham sido reinfetadas pelo vírus até ao dia 24 de janeiro.

Apesar dos números, vários países europeus já anunciaram o levantamento das restrições devido aos avanços na vacinação - com o Reino Unido a dar o pontapé de partida já esta quinta-feira. Estamos a caminho de uma era pós-pandémica? Ninguém sabe, mas cada vez mais os governos começam a olhar para a covid-19 como uma gripe, pelo menos se não surgir uma nova variante que seja tão contagiosa como a Omicron e perigosa como a Delta.

O governo do Reino Unido decretou que a partir desta quinta-feira deixa de existir a obrigação de uso de máscaras em todos os locais fechados ou o passe sanitário para discotecas, campos de futebol e grandes eventos. O uso da proteção passa a ser apenas recomendado.

Os passageiros da rede de transportes de Londres continuam a ter de usar máscara, mas estas deixarão de ser obrigatórias nas salas de aula. As pessoas podem voltar aos escritórios e os negócios esperam voltar a funcionar em pleno.

O país tem já 37 milhões de pessoas com a vacina de reforço e o ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, acredita que a população está protegida. "As nossas vacinas, testes e antivirais garantem que temos algumas das defesas mais fortes da Europa e permitem-nos regressar cautelosamente ao plano A, restaurando mais liberdades neste país", garantiu.

Apesar do levantamento das restrições, os que testam positivo para a covid-19 devem ainda isolar-se durante um período mínimo de cinco dias.

A Irlanda terminou com todas as restrições na semana passada, uma decisão tomada por considerar ultrapassado o pico da vaga de infeções com a variante Omicron. Terminaram o encerramento do lazer noturno, o encerramento às 20:00 de bares e restaurantes e as medidas de distanciamento social.

Serão igualmente levantadas as limitações do número de pessoas que se podem juntar nas habitações, embora continue a ser obrigatório o uso de máscaras nos estabelecimentos comerciais, nas escolas e nos transportes públicos até 28 de fevereiro, decidiu hoje o executivo de Dublin, de coligação entre centristas, democratas-cristãos e ecologistas.

O primeiro da UE a dizer "basta"

A Dinamarca anunciou que a partir de 1 de fevereiro vai acabar com todas as restrições sanitárias. Apesar do aumento de casos diários e internamentos, devido à variante Omicron, a Dinamarca anunciou que vai levantar todas as restrições sanitárias a partir de 1 de fevereiro, uma vez que a maior parte da população já se encontra vacinada.

Se o plano do Governo for aprovado em comissão parlamentar ainda esta quarta-feira, o país nórdico tornar-se-ia o primeiro na União Europeia a acabar com as restrições que vigoram há praticamente dois anos.

“Esta noite podemos voltar a encontrar o nosso sorriso. Temos notícias incrivelmente boas: já podemos remover as últimas restrições do coronavírus na Dinamarca”, anunciou a primeira-ministra Mette Frederiksen na quarta-feira à noite.

“Nas últimas semanas assistimos a taxas de infecção muito elevadas. As mais elevadas de toda a pandemia, na verdade. Assim sendo, pode parecer estranho e paradoxal que estejamos agora prontos para abdicarmos das restrições”, assumiu, citada pelo Politico.

Desde 1 de fevereiro, continuariam em vigor - mas apenas por mais quatro semanas - apenas certas restrições de entrada no país, nomeadamente testes e/ou quarentena, dependendo do país de origem. Continuará a ser "recomendado" o isolamento durante quatro dias no caso de um teste positivo, de acordo com a Agência Nacional de Saúde.

"Mas a nossa avaliação atual é que a epidemia atingirá em breve o seu auge", justificou Magnus Heunicke. "Temos um bom controlo das taxas de hospitalização, graças à combinação dos 3,5 milhões de dinamarqueses vacinados com dose de reforço e à natureza menos severa da Omicron", escreveu o ministro dinamarquês no Twitter.

Quase 60% dos 5,8 milhões de dinamarqueses receberam a terceira dose da vacina, um mês antes do previsto pelas autoridades sanitárias do país.

Grécia regista cem mortes diárias, mas vai levantar restrições

Também a Grécia vai flexibilizar as restrições impostas devido à covid-19 já a partir de segunda-feira, apesar de uma média de 100 mortes diárias. A partir de quinta-feira, os restaurantes deixam de ser obrigados a fechar à meia-noite e a música vai ser permitida novamente em bares e discotecas, mantendo-se porém a proibição de clientes de pé.

Também vão continuar os limites de lotação nos estádios, com uma ocupação máxima de 1.000 espetadores ou 10% da capacidade.

O governo do primeiro-ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, decidiu levantar algumas das restrições impostas no final do ano devido à propagação descontrolada da variante Omicron, que no início de 2022 fez com que o país chegasse a um recorde de 50.126 casos num dia, que entretanto desceu para uma média diária de 17.000.

Na Bélgica, o público regressa aos estádios esta sexta-feira

O Governo belga também decidiu pôr fim a várias medidas de restrição impostas para combater a pandemia de covid-19, por considerar que a propagação da doença está controlada.



As autoridades belgas decidiram reabrir espaços de lazer como parques de diversões, bem como aumentar a capacidade em espaços culturais e permitir ao público voltar aos estádios, depois de constatar que, apesar do aumento dos novos casos de covid-19, as unidades de cuidados intensivos dos hospitais não se encontram sobrecarregadas.

Os especialistas concluíram também um projeto, batizado como “Barómetro Covid”, que entrará em vigor esta sexta-feira e pretende servir de base para a gestão da crise sanitária a longo prazo. Será instalado em três setores: as atividades em público, a organização de atividades em grupo, como os movimentos da juventude, e o setor da hotelaria e restauração.

“De forma simples e clara, indicará a situação sanitária em que nos encontramos: amarelo, quando tudo está sob controlo, laranja, quando a pressão está a aumentar, e vermelho, quando existir um risco de sobrecarga”, explicou De Croo.

Entre os setores que poderão reabrir em breve figuram os parques de diversões, os jardins zoológicos, as pistas de bowling e os salões de jogos. O público poderá também regressar aos estádios a partir de amanhã (28 de janeiro) com um máximo de 70% da capacidade.

Na área da cultura, poderão reabrir as salas com capacidade para até 200 pessoas, e aquelas que tiverem uma capacidade superior poderão ser ocupadas até 70% ou mesmo na totalidade, se forem garantidas as condições de ventilação adequadas. Os restaurantes passarão a estar abertos até às 00:00, em vez das atuais 23:00.

Por outro lado, o teletrabalho continuará a ser obrigatório quatro dias por semana e mantêm-se as restrições aplicadas aos estabelecimentos comerciais.

França. Até o passe vacinal pode ter os dias contados

A partir de fevereiro, o país termina com o teletrabalho obrigatório ou lotação limitada de espaços fechados, mas agora existe o 'passe vacinal'. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, defendeu que a França atravessa "uma fase difícil" devido à quinta vaga da covid-19, mas que as características da variante Omicron, menos severa do que a variante Delta, fazem com que seja possível acabar já em fevereiro com algumas restrições adotadas no fim de dezembro do ano passado.

Assim, a partir de 2 de fevereiro, deixa de ser obrigatório o teletrabalho, acabam as limitações à lotação de salas de espetáculo e outros locais públicos, deixando também de ser obrigatório utilizar a máscara no exterior.



Mais tarde, a 16 de fevereiro, voltarão a abrir as discotecas e será novamente possível consumir de pé nos bares, anunciou ainda o Governo.

No entanto, as restrições sanitárias só acabam por causa do 'passe vacinal', aprovado em difícil votação na Assembleia Nacional e no Senado, que na prática vai tornar a vacinação obrigatória para todas as pessoas com mais de 16 anos que queiram frequentar espaços públicos.

O ministro da Saúde, Olivier Véran, assegurou que este passe vigorará no país "o tempo que for necessário", mas "não mais do que isso", dando a entender que também esta regra será eliminada caso a situação pandémica melhore.

No final de fevereiro o protocolo sanitário nas escolas será também revisto e possivelmente aligeirado, se os dados continuarem a mostrar uma evolução positiva da pandemia.

*com agência Lusa





