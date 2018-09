O viajante será um excêntrico milionário japonês conhecido pelos seus gastos sumptuosos, vai pagar cerca de 100 milhões de euros para conseguir cumprir um sonho desde que era criança.

O primeiro turista a visitar a Lua será já em 2023

O viajante será um excêntrico milionário japonês conhecido pelos seus gastos sumptuosos, vai pagar cerca de 100 milhões de euros para conseguir cumprir um sonho desde que era criança.

Yusaku Maezawa, um empresário milionário japonês, vai ser o primeiro turista espacial da SpaceX, do magnata Elon Musk, anunciou na segunda-feira a empresa.

O empresário e colecionador de arte nipónico, de 42 anos, recebeu a notícia com entusiasmo, num evento realizado na noite de segunda-feira na sede da empresa espacial, perto de Los Angeles.

"Sempre adorei a Lua, desde criança. Está sempre lá e continua a inspirar a humanidade", disse Maezawa, o 14.º empresário mais rico do Japão, fundador das lojas online Start Today e Zozotown.

Para o acompanhar e "inspirar nesta viagem de sonho", o empresário japonês anunciou que vai convidar entre seis a oito artistas, arquitetos e outros criativos.

A novidade que realmente foi avançada pela SpaceX é que há mesmo alguém disponível para pagar quase 100 milhões de euros para ser pioneiro nas viagens comerciais a outros planetas, principais ou secundários, do Sistema Solar.



Embora a SpaceX nunca tenha especificado quanto custaria um bilhete nessas circunstâncias, Daniel Huot, um porta-voz da NASA, já revelou que a agência espacial norte-americana paga à Roscosmos, a agência espacial russa, praticamente 77 milhões de euros por uma viagem a bordo da Soyuz. Por outro lado, como a NASA não tem nenhum veículo espacial pronto a voar para a Estação Espacial Internacional, a agência americana espera baixar esse valor para os 55 milhões de euros com as parcerias com a SpaceX. Ainda assim, o preço seria sempre astronómico.

De acordo com o fundador da SpaceX, Elen Musk, a viagem irá realizar-se em 2023, a bordo de um novo foguete - o BFR - que ainda está em fase de desenvolvimento.

Da terra à Lua é preciso percorrer cerca de 383.500 quilómetros. A sexta e última missão tripulada à Lua, Apollo 17, realizou-se há quase meio século, em 1942.

