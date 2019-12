Sydney, Austrália, fez a sua famosa exibição anual de fogos de artifício, apesar da atmosfera sombria criada pelos enormes incêndios que assolam o país.

O planeta já começou a entrar em 2020

O pequeno arquipélago das Ilhas Samoa, no Pacífico Sul, foi a primeira região a mudar-se para 2020, às 11h00, hora do Luxemburgo. Seguiram-se, a Nova Zelândia e algumas das ilhas do Pacífico que entraram em 2020 às 12:00 horas, hora do Luxemburgo. Progressivamente, o mundo passará, hora após hora, para o Ano Novo, através dos fusos horários, até ao meio-dia (ainda hora do Luxemburgo) de 1 de Janeiro, quando os últimos territórios da terra farão a contagem decrescente para o novo ano.

Sydney, Austrália, fez a sua famosa exibição anual de fogos de artifício, apesar da atmosfera sombria criada pelos enormes incêndios que assolam o país.