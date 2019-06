A perda de força dos populares e socialistas no Parlamento Europeu e o aumento de países com governos com a extrema-direita lançou uma das mais imprevisíveis corridas à presidência da Comissão.

O pântano europeu dificulta a eleição do novo presidente da Comissão Europeia

Bruno Amaral DE CARVALHO A perda de força dos populares e socialistas no Parlamento Europeu e o aumento de países com governos com a extrema-direita lançou uma das mais imprevisíveis corridas à presidência da Comissão.

Weber, Timmermans e Vestager não conseguiram o apoio do Conselho Europeu para sucederem a Juncker à frente da Comissão Europeia e espera-se, agora, que surjam novos nomes. A 30 de junho, há uma nova ronda de negociações.

"O Conselho Europeu teve uma longa discussão sobre as nomeações, tendo em conta as conversações que tive e as declarações feitas no Parlamento Europeu, [mas] não houve maioria relativamente a qualquer candidato", declarou Donald Tusk.

Fontes diplomáticas indicaram que o presidente do Conselho Europeu apresentou, hoje, aos 28 Estados-membros os nomes dos três ‘spitzenkandidaten’ (candidatos principais para a Comissão Europeia) das três maiores famílias políticas - Manfred Weber (Partido Popular Europeu), Frans Timmermans (Socialistas Europeus) e Margrethe Vestager (Liberais) -, mas sem surpresa nenhum reuniu uma maioria de apoio. Além da presidência do Parlamento Europeu, estão em jogo as presidências da Comissão Europeia – o cargo mais cobiçado -, do Conselho Europeu, do Banco Central Europeu e ainda o cargo de Alto Representante para a Política Externa. Em declarações à imprensa, o presidente do Conselho Europeu anunciou que os líderes comunitários concordaram que os candidatos ao executivo comunitário devem “refletir a diversidade da UE”. Já falando sobre o processo de ‘spitzenkandidat’, Jean-Claude Juncker admitiu que a escolha entre os candidatos principais ainda "não é garantida, é uma possibilidade". Mas não vai ser fácil. António Costa admitiu que “o insucesso” do Conselho Europeu em chegar a acordo lhe deixou um sabor “amargo” na boca, que contrastou com o sabor “doce” com que ficou depois do apoio dado pelo Conselho ao Eurogrupo (de Mário Centeno) para avançar com os trabalhos em torno de um orçamento comum para a zona euro. Falando aos jornalistas no final da reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro português manteve esperança de que o nome do próximo presidente da Comissão Europeia saia do painel de três que estão em jogo (Weber, Timmermans ou Vestager) mas pediu que se olhasse para o todo e não apenas para o cargo mais cobiçado. Questionado sobre quais são os pontos de desacordo, António Costa afirmou que era “todos”, na medida em que “é necessário encontrar uma solução equilibrada para a distribuição do conjunto dos principais postos na União Europeia, tendo em conta a maioria que há no Conselho Europeu, no Parlamento Europeu e a necessidade de assegurar um equilíbrio de género e um equilíbrio regional”, disse, referindo-se à negociação em pacote dos quatro cargos: a presidência da Comissão Europeia, a presidência do Conselho Europeu, a presidência do Banco Central Europeu e ainda o cargo de Alto Representante para a Política Externa. O objetivo declarado do Conselho Europeu é chegar a um acordo antes da sessão inaugural do ‘novo’ Parlamento Europeu resultante das eleições de maio, que terá lugar em Estrasburgo de 02 a 04 de julho, mas a “diversidade” de que falou Tusk nunca foi tão abrangente e, se fizessem parte de um único grupo, os deputados eurocéticos poderiam ser a primeira força.

Braço de ferro entre populares, socialistas e liberais

A reunião às oito da manhã entre os presidentes dos governos de Portugal e Espanha (socialistas), Croácia e Letónia (populares) e Holanda e Bélgica (liberais) confirmou a resistência dos conservadores em ceder a presidência da Comissão Europeia. O Partido Popular Europeu cerra filas para defender o seu direito a presidir o organismo por ser a maior bancada no parlamento. Os socialistas exigem uma mudança na cúpula da Comissão depois de 15 anos de presidências populares mas não dispõem de força suficiente para forçar uma alteração. De acordo com o El País, os socialistas suavizaram as exigências e mostram-se dispostos a aceitar um presidente conservador desde que não seja Weber. Já Macron está mais interessado em acabar com o sistema do ‘spitzenkandidat’ e fontes comunitárias citadas pelo jornal espanhol dizem que o francês pode vir a “provocar um choque que desencadeie uma crise institucional durante todo o verão”. O processo de seleção conhecido com o termo alemão ‘spitzenkandidat’ foi impulsionado em 2014 pelo Parlamento Europeu e reserva a presidência da Comissão aos candidatos eleitos por diferentes partidos políticos vinculando pela primeira vez a decisão àquela assembleia.

Fim do bipartidarismo no Parlamento Europeu

Quando a última noite eleitoral europeia acabou, os líderes do Partido Popular Europeu (PPE) e dos Socialistas e Democratas (S&D) sabiam que havia acabado a era do bipartidarismo no Parlamento Europeu. Contas feitas, os resultados traduziram uma subida da opção liberal e ambientalista e, sobretudo, um reforço da extrema-direita. No total, há, hoje, uma presença significativa de deputados que da esquerda à direita são críticos com a União Europeia (UE) e isso pode vir a ser uma dor de cabeça maior que o brexit. Uma possível crise económica e política continua a pairar sobre uma Europa que não consegue encontrar um caminho para superar o bloqueio em que se encontra.

Somados, PPE e S&D tinham 401 deputados, o suficiente para ultrapassar a fasquia dos 376 necessários para garantir a maioria. Hoje, têm apenas 335 e estão obrigados a negociar com outros grupos parlamentares. Muito provavelmente com os liberais do ALDE que tiveram a subida mais espetacular com mais 39 assentos passando a terceira força com 108 deputados ou com os Verdes que passaram de 52 para 75 eleitos.

Eurocéticos já são a primeira força

Fora de jogo está a improvável aliança com o grupo dos Conservadores que teve a maior queda, sobretudo graças ao mau resultado do partido britânico liderado pela primeira-ministra demissionária Theresa May. Ainda assim, o facto é que o número de deputados que contestam a UE aumentou exponencialmente. Para além dos 63 eleitos conservadores, são 43 os eurodeputados eleitos no grupo liderado por Nigel Farage, da linha mais radical do Brexit. São, ainda, 73 os representantes do novo grupo da extrema-direita de Le Pen e Salvini e há, pelo menos, 4 eleitos à esquerda que defendem uma ruptura com Bruxelas. Ou seja, 183 eurodeputados que apesar de defenderem diferentes tipos de saída e de se posicionarem nos antípodas da geografia política, da direita à esquerda, confrontam o atual poder da Comissão Europeia. Se a estes somarmos os deputados eleitos pelo partido do presidente húngaro Viktor Orban que se mantêm com os populares, o número de eurocéticos no Parlamento Europeu é maior que o do partido com mais eleitos, o PPE.

