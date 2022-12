Já quase não restam crianças nas cidades ucranianas onde decorre o conflito. As poucas que ficaram vivem entre as caves e as ruas, com o medo constante dos bombardeamentos russos. Histórias de um Natal na linha da frente da guerra.

O Natal das crianças na linha da frente da guerra na Ucrânia

AFP Já quase não restam crianças nas cidades ucranianas onde decorre o conflito. As poucas que ficaram vivem entre as caves e as ruas, com o medo constante dos bombardeamentos russos. Histórias de um Natal na linha da frente da guerra.

Ela fica à beira da estrada, uma pequena silhueta rosa néon nas ruínas e lama cinzenta, atenta à passagem de soldados ucranianos que têm sempre um pequeno presente para crianças como ela, deixada no caos perto da frente.

Lisa Chtanko tem oito anos, olhos azuis e pequenas mãos sujas. Vive com os pais numa casa à beira da estrada à entrada de Lyman, uma cidade no leste que foi praticamente destruída e rodeada por florestas de campos minados, onde a criança é estritamente proibida de se aventurar.

Lisa Shtanko, oito anos. Foto: AFP

A área foi recapturada pelas forças ucranianas em outubro, após quatro meses de ocupação russa, mas a guerra continua e uma bomba caiu naquela manhã perto da sua casa.

Por detrás do tom alegre da rapariga, o choque é percetível nas suas palavras divagantes, onde ela fala sem qualquer ordem particular sobre os presentes dos soldados, a explosão que a expulsou da cama, a comida da mãe e os estilhaços que furaram a porta da casa. "Hoje não estou de bom humor por causa do bombardeamento", diz Lisa.

Viktor, o pai, está de olho nela. "Claro que ela está assustada. Não há nada mais assustador do que a morte a espreitar à sua volta. Mas ela está bem com o seu pai", sorri o eletricista de 42 anos, que dará à filha um brinquedo no Natal, doado por uma das associações humanitárias que cruzam a região.

Na devastada cidade de Lyman, onde aqueles que permanecem vivem nas caves dos edifícios destruídos, quase não restam crianças, apenas pessoas idosas. A maioria das famílias fugiu e não tem "nenhuma razão para voltar", afirma Kostia Korovkin, pai de Nastia, de seis anos, que se esconde atrás dele. O homem diz que não tem para onde ir.

Sem amigos com quem brincar, Nastia passa os dias entre a cave e a rua, a poucos passos dos cães do bairro. Por vezes vai até ao sexto andar do edifício, o único local onde se pode apanhar um pouco de Internet, para seguir uma aula online.

Em frente à entrada do edifício, um residente pôs uma pequena árvore de Natal e pendurou alguns doces nos ramos, "mas já não há crianças para os tirar", lamenta.

"Não penso no meu futuro"

Outra cave, outra cidade. Ali a guerra não está apenas à espreita, mas é ouvida, noite e dia. Bakhmut, um dos pontos mais quentes da linha da frente no leste, é incessantemente bombardeada pela artilharia russa e os soldados ucranianos que combatem ali chamam-lhe "inferno na terra".

"Olá, eu sou o Gleb". No fundo de uma cave convertida onde vivem cerca de vinte pessoas nos últimos oito meses, um adolescente de 14 anos com a cara séria de um homem pequeno, cabelo curto e uma argolha na orelha, estende uma mão firme aos visitantes. Ele é o único menor; todas as outras crianças já fugiram.

2 Gleb Petrov, de 14 anos, vive com a família numa cave na cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Foto: AFP

Os seus dias são passados quase exclusivamente na cave. Dorme até tarde, ajuda os idosos, toma conta do gatinho preto que encontrou refúgio no abrigo, onde o som de explosões que assolam a cidade pode ser ouvido.

"Aprendi a reconhecer os disparos que saem e os que chegam", diz Gleb Petrov, cujo sonho é "dar um passeio com um amigo".

Para passar o tempo, faz desenhos - "Eu não os mostro, mas gosto deles" -, tenta ler livros de adultos, joga no telemóvel quando há eletricidade.

"Não penso no meu futuro, porque não sei o que vai acontecer dentro de uma hora, dentro de duas horas, ou amanhã", explica o rapaz.

Stress crónico

Dezenas, se não centenas, de crianças ainda estão presas em Bakhmout, os seus pais não podem ou não querem sair.

"Estas crianças já se tornaram adultos", suspira Katherine Soldatova, voluntária de uma associação que montou um abrigo na cave de uma escola. "Uma árvore de Natal, uma televisão, calor... Tudo para que se possam sentir um pouco seguros", afirma.

Mas fazer a viagem para o abrigo é extraordinariamente perigoso. Dois civis foram mortos nos últimos dias pelo caminho.

Volodymyr, de 12 anos, numa cave na cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Foto: AFP

No entanto, é uma rotina diária a que Volodymyr, de 12 anos, se agarra. "Comemos em casa e vimos para cá. Três vezes por dia", diz o rapaz, com um olhar perdido.

"Estas crianças encontram-se numa situação de insegurança permanente. O mundo pode traí-las a qualquer segundo, tudo pode ser destruído num instante", explica a psicóloga Alona Yukianchuk, da organização ucraniana SOS Children's Village. "A dificuldade é que os pais também estão stressados, concentrados na sobrevivência".

Este stress crónico "afeta a concentração e os recursos cognitivos" e pode levar a graves problemas a médio e longo prazo, sublinha a psicóloga, que no entanto se recusa a falar de uma geração perdida.

"Vou tentar ser um pouco otimista. Não há lugar seguro na Ucrânia, mas apenas uma pequena percentagem de crianças vive na linha da frente. Precisarão de ser monitorizadas, mas estou confiante de que muitas encontrarão os recursos".

