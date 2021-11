Boris Johnson diz que o mundo está a 1 minuto de se autodestruir, usa a expressão “blá,blá,blá” e quer ver em Glasgow o princípio do fim das alterações climáticas.

COP26

O mundo está atado a uma bomba relógio como no 007. Só que isto não é um filme!

Na abertura da Cimeira de Líderes da COP26 – que se estende até terça-feira – o anfitrião Boris Johnson, como primeiro-ministro do Reino Unido, fez um discurso eloquente em que salientou que a situação que o planeta vive é semelhante ao clímax típico de um filme do espião 007, que é, aliás, uma personagem nascida na Escócia.

Nos filmes, muitas vezes James Bond encontra-se atado a um mecanismo de destruição da humanidade, com um relógio eletrónico em contagem decrescente. É assim que o planeta está, disse Boris Johnson perante os líderes mundiais. “A tragédia é que isto não é um filme, e o aparelho do apocalipse é real”.

Neste caso, o relógio é alimentado por “milhões de turbinas e motores através dos quais estamos a bombar dióxido de carbono para a atmosfera, cada vez mais depressa e envolvendo a Terra num invisível e sufocante cobertor a uma velocidade que é completamente da autoria da humanidade”.



Johnson usou ainda a alegoria do relógio do apocalipse para salientar que falta 1 minuto para a meia-noite. O relógio do apocalipse foi criado por uma publicação de cientistas atómicos em 1947, para medir a ameaça para a humanidade das armas nucleares. Em 2018 o relógio do apocalipse invocou pela primeira vez as alterações climáticas como ameaça iminente. Em 2020 o tempo que falta para a aniquilação da humanidade foi avaliado em 100 segundos para a meia-noite por causa da falta de ação no combate às alterações climáticas.

“Temos que agir agora”, pediu o primeiro-ministro inglês, invocando ainda uma frase recente de Greta Thunberg, em que a ativista acusou os líderes mundiais de só serem capazes de “blá, blá, blá”. “A raiva e a impaciência do mundo será incontida, a não ser que se faça desta COP26 em Glasgow o momento em que finalmente levamos a sério as alterações climáticas”, profetizou.

Carvão, dinheiro, carros e árvores

Boris Johnson insistiu que as soluções existem: “Temos as tecnologias para desativar o engenho que está a contar os segundos para o apocalipse. Infelizmente não as podemos usar todas ao mesmo tempo, mas podemos começar a desativar um a um as câmaras de combustão que se encontram em todos os cantos do planeta”. E, durante o seu longo discurso de abertura da cimeira dos líderes, o primeiro-ministro inglês deu exemplos práticos: em 2030 já não se vão vender carros a gasolina ou a diesel no Reino Unido, e até 2030 o mundo rico pode fechar todas as centrais a carvão; em 2040 o mundo em vias de desenvolvimento poderá fazê-lo. E é uma meta possível o mundo plantar mil milhões de árvores.

Boris Johnson salientou que o mundo pode mudar a maré no carvão, na finança, nos carros e nas árvores. É este o mantra de soluções que tem repetido nos últimos tempos.

Quando às responsabilidades por cumprir de financiar os países mais pobres, Boris Johnson recordou que foi um escocês, James Watt, quem inventou o primeiro engenho que abriu caminho à Revolução Industrial. “Temos que reconhecer a nossa responsabilidade com o mundo em vias de desenvolvimento”, admitiu, referindo-se ainda ao valor de 100 mil milhões de dólares que os países ricos ainda não reuniram, apesar de terem assinado o compromisso no Acordo de Paris de entregar esse valor anualmente para apoiar a transição energética nos países não industrializados.

Na finança há ainda a lacuna de ser preciso o setor público e o privado juntarem-se para identificar os projetos e financiar as tecnologias para a revolução verde.

Desativar a bomba em Glasgow

Resta, disse, saber se tendo os meios para fazer a revolução verde há a vontade. “Acho que quem viu a multidão de jovens à porta deste edifício e que sabe que há milhões que nos estão a seguir online não pode ficar indiferente”. E sublinhou que as gerações futuras “não nos perdoarão se falharmos. Eles saberão que Glasgow foi o momento em que a história não mudou. E irão julgar-nos com um azedume e ressentimento que eclipsa o de qualquer jovem ativista de hoje. E terão razão”.

Olhando para trás, Boris Johnson salientou que desde o Acordo de Paris, adotado em 2015, o “foi criado um bote salva-vidas para a humanidade”. Falta agora lançá-lo ao mar. “Vamos nos próximos dias devotar-nos a esta tarefa extraordinária”, exortou. “Podemos não nos sentir muito James Bond, mas temos a oportunidade e o dever de fazer desta cimeira o momento em que a humanidade consegue desativar a bomba”.

