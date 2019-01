Há 24 anos, 14 mineiros morreram numa explosão numa mina nas Astúrias. Um deles era português e o pai de Lázaro Alves Gutiérrez, um dos oito mineiros que faz parte da equipa de restage do menino de dois anos que caiu no poço, em Málaga.

O mineiro que perdeu o pai num poço está a fazer tudo para resgatar Julen

Lázaro Alves Gutiérrez faz parte da equipa de oito mineiros que está a escavar um túnel para chegar ao local onde Julen poderá estar

Eduardo Augusto Alves passou metade da sua vida a extrair carvão do interior das minas. Há já 15 anos que o português, nascido em Bragança, vivia na província de Gijón com a sua família. No dia 31 de agosto de 1995, Eduardo desceu às profundezas da mina de carvão "São Nicolás", nas Astúrias, e nunca mais voltou. Naquela madrugada, estavam 63 pessoas a trabalhar na mina quando uma explosão ocorreu. Em poucos minutos, quase todos os mineiros que trabalhavam na quarta e quinta galerias do oitavo andar morreram. Dez pertenciam à Brigada de Resgate de Hunosa, incluindo Eduardo, que morreu com 35 anos. Apenas dois mineiros saíram do poço com vida. No total, morreram 14 mineiros, vítimas da maior tragédia mineira nas Astúrias da última metade do século XX, que ficou conhecida como a "Noite Negra" ou "A tragédia de Nicolasa", como conta o jornal El Español.

Lázaro Alves Gutiérrez e o irmão não teriam mais de dez anos quando o pai Eduardo morreu. Apesar da tragédia, Lázaro decidiu seguir os passos do pai e agora é um dos oito mineiros da Brigada de Resgate de Hunosa - a mesma à qual Eduardo pertencia - destacados para o resgate de Julen, o menino de dois anos que caiu num poço em Málaga, no dia 13 de janeiro. Os oito mineiros já começaram esta quinta-feira a descer aos pares pelo túnel paralelo ao poço e a escavar na horizontal. Até ao momento, falta pouco mais de um metro para chegar até ao lugar onde a criança poderá estar, segundo o El País.